به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد در اطلاعیه ای در این خصوص اعلام کرد: بدینوسیله به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی می‌رساند، ثبت‌نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقطع کاردانی پیوسته نیمسال اول پذیرش آنها به صورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، از روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت آغاز شده است.

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www.azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

لازم به ذکر است ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی ناپیوسته مهر ماه ۱۴۰۵ ، متعاقبا ً اعلام خواهد شد.