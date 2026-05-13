۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

آیین بزرگداشت حکیم فردوسی در خرم‌آباد برگزار می‌شود

خرم‌آباد - آیین بزرگداشت حکیم فردوسی در موکب دانشگاه لرستان در خرم‌آباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۵ اردیبهشت‌ماه، روز بزرگداشت شاعر بزرگ حماسه‌سرای ایران، حکیم «ابوالقاسم فردوسی» است؛ شاعری که با شاهکار ماندگار خود، «شاهنامه»، نقش بزرگی در زنده نگه‌داشتن هویت، فرهنگ و زبان ایران ایفا کرد.

به همین مناسبت، آیین بزرگداشت حکیم فردوسی و پاسداشت زبان و ادبیات فارسی، با برنامه‌ریزی و همکاری مشترک معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، بسیج دانشجویی و کانون بسیج اساتید دانشگاه، شامگاه شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه، ساعت ۲۱ در موکب شهدای دانشگاه لرستان واقع در خیابان انقلاب خرم‌آباد، برگزار می‌شود.

در این آیین فرهنگی، برنامه‌های متنوعی از جمله شاهنامه‌خوانی، اجرای ورزش باستانی و اهدای جوایز به‌قیدقرعه، اجرا خواهد شد.

از دانشگاهیان دانشگاه لرستان دعوت می‌شود با حضور در این برنامه فرهنگی، در پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم فرزانه ایران‌زمین، ابوالقاسم فردوسی، مشارکت کنند.

برنامه، با عنوان «از نسل فردوسی برای ایران»، اجرا می‌شود.

