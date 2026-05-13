به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در حالی که برآوردهای جدید در آمریکا حاکی از افزایش هزینه اجرای پروژه موسوم به گنبد آهنین دونالد ترامپ به ۱.۲ تریلیون دلار طی ۲ دهه است برخی دیگر از گزارش ها به شک و تردیدهایی در خصوص میزان کارآمدی این پروژه اشاره دارند.

پیشتر برآورد شده بود که هزینه این پروژه به ۱۷۵ میلیارد دلار می رسد اما اینک اعلام شده که هزینه های راه اندازی و پشتیبانی از این پروژه سالانه به بیش از ۸ میلیارد دلار می رسد. این در حالی است که جزئیات آن و تعداد سامانه های مربوط به گنبد طلایی همچنان مبهم است.

ترامپ ژانویه ۲۰۲۵ طی دستوری به وزارت جنگ خواهان برنامه ریزی برای ایجاد سامانه موشکی پیشرفته با نام گنبد آهنین آمریکا و بعدها به نام گنبد طلایی شد.

پایگاه پولیتیکو نیز گزارش داده بود که اجرای سریع این پروژه همچنان دور از دسترس بوده و هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است. یک مسئول برجسته سابق آمریکا نیز گفت که تمام ساختار این پروژه در معرض خطر قرار دارد. در گزارش مذکور تاکید شده که چالش های فنی و مالی در کنار نبود تصویر تفصیلی از آن در وزارت جنگ آمریکا باعث می شود قدرت این پروژه در تحقق اهداف اعلامی و عملیاتی شدن آن زیر سؤال برود.