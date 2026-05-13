به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی نخستین ساعات بامداد روز گذشته با اشتراک گذاشتن تعداد بالا و بی سابقه پست در فضای مجازی ده ها نظریه توطئه، تصاویر تمسخر آمیز و هجمه علیه منتقدان خود مطرح و منتشر کرد.

در حالی که ترامپ با فشارهای داخلی در خصوص هزینه های سرسام آور جنگ علیه ایران رو به رو است طی سه ساعت بیش از ۵۰ پست منتشر کرد که در آن‌ها ویدیوها و اسکرین‌شات‌هایی از حساب‌های هوادارانش و همچنین تصاویر طنز تولید شده توسط هوش مصنوعی را به اشتراک گذاشته بود.

وی در یکی از این پست ها باراک اوباما را خائن نامید و خواهان بازداشت رئیس جمهور اسبق آمریکا شد و در پست دیگری جیمز کومی مدیر سابق اف‌بی‌آی را به عدم بررسی صحیح ارتباط احتمالی بین اوباما و تحقیقات مربوط به استفاده هیلاری کلینتون از یک سرور ایمیل شخصی متهم کرد.

کومی روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ترامپ از زمان جلسات توجیهی‌شان در دوره اول ریاست جمهوری‌اش تغییر کرده است یا خیر، گفت: به نظر من حال او خوب نیست. می‌دانم که این حرف‌ها شبیه انتقاد سیاسی است. به نظر می‌رسد این مرد از نوعی مشکل رنج می برد. پست‌های وسواس‌گونه‌ای که دیشب منتشر شد دیوانگی محض به نظر می‌رسیدند. وی خطاب به ترامپ گفت: به نظر می‌رسد عقلت را از دست داده‌ای رفیق.

ترامپ در تعداد دیگری از پست هایش خواهان پیگرد قانونی تاد بلانچ که به عنوان دادستان کل موقت آمریکا منصوب شده و طبق گزارش‌ها در تلاش برای تسریع تحقیقات علیه منتقدان ترامپ است، شده است.

پست‌های دیگر ادعای ترامپ مبنی بر تقلب در نتایج انتخابات ۲۰۲۰ را تکرار کردند. نتایج نظرسنجی صورت گرفته از سوی روزنامه واشنگتن پست و ای بی سی نیوز نشان می دهد ۵۹ درصد از شرکت کنندگان ترامپ را فاقد قدرت عقلی لازم برای اداره کشور می دانند.