شاخص اهدای خون در اصفهان برای نخستین بار به ۳۰ مورد رسید

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد قابل توجه مشارکت مردم استان اصفهان در اهدای خون اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ به ازای هر هزار نفر جمعیت در کشور حدود ۲۷.۷ مورد اهدای خون ثبت شده، در حالی که این شاخص در استان اصفهان به ۳۰ مورد رسیده است که برای نخستین بار چنین رقمی در استان ثبت می‌شود.

وی افزود: این در حالی است که در سال ۱۴۰۳ شاخص اهدای خون در استان اصفهان به ازای هر هزار نفر جمعیت حدود ۲۷.۵ مورد بود و آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده رشد محسوس مشارکت شهروندان در این امر انسان‌دوستانه است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: در مجموع طی سال گذشته ۱۶۳ هزار و ۷۳۳ نفر از مردم استان با حضور در مراکز انتقال خون، بخشی از خون خود را برای کمک به بیماران اهدا کردند.

دهراب‌پور با اشاره به اهمیت تداوم این مشارکت مردمی گفت: هر واحد خون اهدایی می‌تواند پس از فرآوری به چند فرآورده خونی تبدیل شود و حداقل جان سه بیمار نیازمند را نجات دهد؛ از همین رو مشارکت داوطلبانه مردم در اهدای خون نقش حیاتی در تأمین ذخایر خونی بیمارستان‌ها دارد.

وی همچنین از اهداکنندگان مستمر خون در استان قدردانی کرد و افزود: بخش قابل توجهی از ذخایر خونی استان توسط اهداکنندگان مستمر تأمین می‌شود و امیدواریم با افزایش آگاهی عمومی، شمار داوطلبان جدید نیز در سال‌های آینده افزایش یابد.