مردانی: غدیر امسال عرصه نمایش وحدت ملی و اقتدار جمهوری اسلامی است 

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد بزرگداشت جشن غدیر استان چهارمحال و بختیاری که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و مدیران دستگاههای اجرایی عضو این ستاد در سالن جلسات مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه عید غدیر امسال نسبت به سالهای گذشته متفاوتتر است، اظهار کرد: کشورمان آماج حملات دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی قرار گرفت که منجر به شهادت قائد امت و جمعی از فرماندهان و سرداران، مسئولان و مردم شد و حماسهآفرینی نیروهای مسلح مقتدر و مردم غیورمان را در این مدت شاهد بودیم.
استاندار چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه جشن غدیر امسال باید بستر تقویت همدلی، امیدافزایی، تبیین فرهنگ ولایت و نمایش وحدت ملت ایران اسلامی باشد، ادامه داد: تمام برنامههای پیشبینی شده در دهه ولایت و امامت و جشن غدیر باید میدان حضور و مشارکت مردمی باشد.
مردانی بیان کرد: برنامهریزی برای برپایی راهپیماییها، برنامههای فرهنگی، اطعامهای مردمی، برگزاری اجتماعات مذهبی و اجتماعی با محوریت هیئات مذهبی در سطح شهرها و روستاها از عوامل مردمیسازی برنامههای غدیر است تا بتوانیم جلوهای از سرمایه اجتماعی نظام و اقتدار جمهوری اسلامی را به ظهور برسانیم.
استاندار چهارمحال و بختیاری بر پای کار آمدن ظرفیت دستگاههای اجرایی برای برپایی هر چه بهتر میهمانی خانوادگی غدیر تأکید کرد و گفت: از همه مجموعهها انتظار میرود که وظایف مشخص شده را به نحو احسن عملیاتی کنند تا بتوانیم با همکاری و مشارکت مردم و مسئولان بتوانیم برنامههای در شأن نام غدیر و امیرالمومنین (ع) را برگزار کنیم.
مردانی در پایان انتظارات خود از دستگاههای مختلف را به مدیران انتقال داد و از آنان خواست مساعدت لازم را در برپایی غدیر حماسی متناسب با فضای کشور داشته باشند.
نظر شما