به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، علیرضا جزءقاسمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به کاهش ۳۳ درصدی بارندگی‌های استان تهران در سال آبی جاری در مقایسه با دوره مشابه درازمدت، گفت: اگرچه بارندگی‌ها در سال آبی جاری از رشد ۲۰ درصدی در مقایسه با سال آبی گذشته برخوردار است، اما به دلیل تداوم ۵ سال خشکسالی، منابع تامین‌کننده آب تهران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.

وی ادامه داد: با وجود خشکسالی پیاپی و تداوم کم‌بارشی‌ها در سال آبی جاری، برنامه‌ای برای نوبت‌بندی آب در تهران نداریم.

به‌گفته وی، ضمن خشکسالی‌ها و جنگ ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی اخیر به بیش از ۲۰۰ تاسیسات و اماکن آبی تهران خسارت وارد کرد اما با تلاش شبانه‌روزی کارکنان آبفای استان تهران، لحظه‌ای وقفه و نقص در ارائه خدمات مستمر به شهروندان ایجاد نشده است.

وی با قدردانی از مجموعه‌هایی نظیر شهرداری در همکاری با آبفای تهران برای ارائه خدمات پایدار، همراهی شهروندان در مدیریت مصرف آب و تغییر الگوی رفتار مصرفی را در کاهش ۲۵ لیتری سرانه مصرف آب تهران در سال گذشته بسیار موثر خواند و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این تغییر الگوی رفتاری، ناشی از اقدام‌های فرهنگ‌سازی بود که جای قدردانی دارد.

جزءقاسمی اظهار کرد: با وجود ایام سخت دو جنگ تحمیلی اخیر و تداوم کم‌بارشی‌ها در فلات مرکزی و حوضه آبریز دریاچه نمک، امیدواریم با ادامه بارندگی‌های دو ماهه نخست بهار امسال، وضعیت منابع آبی به‌ویژه سدهای تامین‌کننده آب تهران بهبود یابد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران یکی از برنامه‌های مهم پیش روی این شرکت در کنار مدیریت تامین و توزیع را مدیریت مصرف آب نام برد و گفت: مدیریت مصرف اساسی‌ترین رویکرد شرکت در سال‌جاری محسوب می‌شود و مجموعه روابط عمومی آبفای استان تهران همچون سال گذشته، نقش بسیار مهمی را در این زمینه برعهده دارد.

وی توجه ویژه به «محله‌محوری» در اصلاح فرهنگ مصرف را با توجه به تاکیدات امام شهید و نیز رییس‌جمهوری، از برنامه‌های مهم شرکت آبفای استان تهران در حوه مدیریت مصرف دانست و افزود: یکی از راهکارهای موثر در این زمینه، ترویج استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب است که به طور جدی پیگیری خواهد شد.

جزءقاسمی در حوزه فرهنگ‌سازی، برگزاری تجمع‌های شبانه در میادین اصلی پایتخت و شهرهای استان و ظرفیت‌های ایجادشده در قالب پویش «جانفدا» را فرصت مناسبی برای فرهنگ‌سازی و ترویج مصرف بهینه انرژی ازجمله آب برشمرد.

مدیرعامل آبفای استان تهران همچنین با تاکید بر لزوم شفافیت و صداقت با مردم و بیان واقعیت‌های آبی به آنان، تصریح کرد: هر زمانی که با شهروندان شفاف و صادقانه صحبت کرده‌ایم، آنان در کنار ما قرار گرفته‌اند.