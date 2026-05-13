برگزاری همایش «جهاد تبیین؛ دفاع مقدس سوم» در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا احسن اداک، ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری همایش استانی «جهاد تبیین؛ دفاع مقدس سوم» با اشاره به اهمیت این رویداد فرهنگی اظهار کرد: این همایش با هدف توانمندسازی نخبگان دینی و تجهیز آنان به ابزارهای تبیینی برای تشریح دستاوردهای جبهه مقاومت و تقویت امیدآفرینی در جامعه برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر نقش روحانیت اهل‌سنت در شرایط کنونی افزود: علما و روحانیون اهل‌سنت در روشنگری افکار عمومی و مقابله با جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای بر عهده دارند و می‌توانند در ارتقای سطح بصیرت جامعه اثرگذار باشند.

اداک با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت علمی و اجتماعی روحانیون اهل‌سنت در تبیین واقعیت‌های منطقه گفت: این همایش در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه بصیرت‌افزایی و جهاد تبیین برگزار می‌شود و می‌تواند گامی مؤثر در این مسیر باشد.

سرپرست معاونت فرهنگی مرکز بزرگ اسلامی کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، شرایط کنونی را «دفاع مقدس سوم» توصیف کرد و هشدار داد: جنگ رسانه‌ای و روانی دشمن در این مقطع زمانی کمتر از جنگ نظامی نیست و باید با هوشیاری و برنامه‌ریزی دقیق با آن مقابله کرد.