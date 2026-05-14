۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

آمادگی حداکثری صنعت برق برای اوج بار ۱۴۰۵

مدیرعامل شرکت توانیر حفظ آمادگی حداکثری صنعت برق برای عبور از اوج بار سال ۱۴۰۵ را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌داد در نشستی با حضور معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر، میزبان اعضای انجمن صنفی نت ایران و مدیران عامل شرکت‌های نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق‌توزیع کشور بود.

بر اساس اعلام توانیر، در این نشست، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی نت ایران و مدیران‌عامل ۲۳ شرکت نگهداری و تعمیرات، مسائل و چالش‌های حوزه نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق‌توزیع کشور را مطرح کردند.

ایثار نیروهای عملیاتی، عامل حفظ پایداری شبکه برق

اله‌داد در ابتدای سخنان خود، با تقدیر از جانفشانی تکنسین‌ها و متخصصان شرکت‌های نگهداری و تعمیرات در جریان جنگ تحمیلی رمضان، حفظ آبرو و عزت صنعت برق کشور در آن ایام را حاصل مشارکت جمعی همه ارکان مدیریتی، کارشناسی و ایثار نیروهای عملیاتی شرکت‌های نت عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش کلیدی شرکت‌های نگهداری و تعمیرات در پایداری شبکه برق کشور، حفظ نیروی انسانی ماهر و برخورداری از تجهیزات فنی به‌روز را دو شاخص مهم در این شرکت‌ها برشمرد و تاکید کرد نگاه صرف کارفرما و پیمانکار در این حوزه، با توجه به حساسیت بالای بخش نگهداری و تعمیرات، کافی نیست.

مدیرعامل توانیر همچنین بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها برای حل چالش‌های مرتبط با نیروی انسانی متخصص و نوسازی تجهیزات تاکید کرد.

اله‌داد در ادامه با تقدیر از خدمات نیروهای عملیاتی صنعت برق در حفظ پایداری شبکه و جبران آسیب‌های ناشی از حمله به شبکه برق کشور، بر رفع مشکلات و تنگناهای شرکت‌های نت و تکریم و نگهداشت نیروی انسانی متخصص و ماهر تاکید کرد.

وی همچنین حفظ آمادگی حداکثری صنعت برق برای عبور از اوج بار سال ۱۴۰۵ را ضروری دانست.

تاکید بر نوسازی تجهیزات و توسعه فناوری‌های نوین

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر نیز در این نشست بر تامین مناسب ماشین‌آلات و نوسازی ناوگان تجهیزات و دستگاه‌های تست در راستای توسعه استفاده از فناوری‌های نوین، کاهش حوادث و کاهش خطای انسانی تاکید کرد.

در پایان این نشست از شرکت‌های برتر نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق‌توزیع کشور با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

سمیه رسولی

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
