آمادگی حداکثری صنعت برق برای اوج بار ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد الهداد در نشستی با حضور معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر، میزبان اعضای انجمن صنفی نت ایران و مدیران عامل شرکتهای نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوقتوزیع کشور بود.
بر اساس اعلام توانیر، در این نشست، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی نت ایران و مدیرانعامل ۲۳ شرکت نگهداری و تعمیرات، مسائل و چالشهای حوزه نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوقتوزیع کشور را مطرح کردند.
ایثار نیروهای عملیاتی، عامل حفظ پایداری شبکه برق
الهداد در ابتدای سخنان خود، با تقدیر از جانفشانی تکنسینها و متخصصان شرکتهای نگهداری و تعمیرات در جریان جنگ تحمیلی رمضان، حفظ آبرو و عزت صنعت برق کشور در آن ایام را حاصل مشارکت جمعی همه ارکان مدیریتی، کارشناسی و ایثار نیروهای عملیاتی شرکتهای نت عنوان کرد.
وی با اشاره به نقش کلیدی شرکتهای نگهداری و تعمیرات در پایداری شبکه برق کشور، حفظ نیروی انسانی ماهر و برخورداری از تجهیزات فنی بهروز را دو شاخص مهم در این شرکتها برشمرد و تاکید کرد نگاه صرف کارفرما و پیمانکار در این حوزه، با توجه به حساسیت بالای بخش نگهداری و تعمیرات، کافی نیست.
مدیرعامل توانیر همچنین بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتها برای حل چالشهای مرتبط با نیروی انسانی متخصص و نوسازی تجهیزات تاکید کرد.
الهداد در ادامه با تقدیر از خدمات نیروهای عملیاتی صنعت برق در حفظ پایداری شبکه و جبران آسیبهای ناشی از حمله به شبکه برق کشور، بر رفع مشکلات و تنگناهای شرکتهای نت و تکریم و نگهداشت نیروی انسانی متخصص و ماهر تاکید کرد.
وی همچنین حفظ آمادگی حداکثری صنعت برق برای عبور از اوج بار سال ۱۴۰۵ را ضروری دانست.
تاکید بر نوسازی تجهیزات و توسعه فناوریهای نوین
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر نیز در این نشست بر تامین مناسب ماشینآلات و نوسازی ناوگان تجهیزات و دستگاههای تست در راستای توسعه استفاده از فناوریهای نوین، کاهش حوادث و کاهش خطای انسانی تاکید کرد.
در پایان این نشست از شرکتهای برتر نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوقتوزیع کشور با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.
