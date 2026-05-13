تسهیلات ویژه پلیس راهور برای مالکان خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن باسره، با اشاره به شرایط خاص کشور در جریان جنگ ۴۰ روزه و جابه‌جایی گسترده شهروندان در بسیاری از استان‌ها به‌ ویژه تهران، اظهار کرد: در این مدت تعداد قابل توجهی از هم‌وطنان پیش از آغاز شرایط بحرانی، فرآیند تعویض پلاک، شماره‌گذاری و صدور مدارک خودرو از جمله کارت خودرو و برگ سبز را انجام داده بودند، اما به دلیل ترک محل سکونت و حضور نداشتن در آدرس اعلامی، مأموران پست موفق به تحویل مدارک نشدند و بخش زیادی از این مرسولات به شبکه پستی و سپس پلیس راهور عودت داده شد.

وی افزود: طبق فرآیند قانونی، مدارکی که پس از مدت مشخص توسط متقاضی دریافت نشوند، باید ابطال و امحا شوند و مالکان خودرو برای دریافت مجدد، ناچار به ثبت درخواست تازه، دریافت نوبت، مراجعه حضوری به مراکز تعویض پلاک و پرداخت مجدد هزینه‌های صدور مدارک خواهند بود؛ موضوعی که علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی، موجب اتلاف زمان و افزایش مراجعات حضوری شهروندان می‌شود.

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه ایجاد شده و به دستور رئیس پلیس راهور فراجا، تصمیم گرفته شد فرآیند امحای این مدارک متوقف شود و بازه زمانی ۱ الی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ برای دریافت مجدد آنها در نظر گرفته شده تا شهروندان بدون نیاز به طی مجدد مراحل اداری و پرداخت هزینه‌های اضافی، بتوانند مدارک خود را دریافت کنند.

سرهنگ باسره تصریح کرد: بر همین اساس، پلیس راهور با هماهنگی‌های انجام‌شده، کارت‌ها و مدارک عودتی را بار دیگر به همان نشانی ثبت‌شده ارسال خواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود در بازه زمانی اعلام‌شده حتماً در محل سکونت یا آدرس ثبت‌شده حضور داشته باشند تا مدارک به آنان تحویل شود.

وی با تأکید بر اینکه این اقدام در راستای کاهش مراجعات حضوری، جلوگیری از ازدحام در مراکز تعویض پلاک، صرفه‌جویی در زمان و هزینه مردم و تسهیل خدمات‌رسانی انجام شده است، گفت: پلیس راهور تلاش می‌کند حتی در شرایط بحرانی و خاص نیز خدمات خود را بدون وقفه و با حداکثر همراهی با مردم ارائه دهد.

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: در روزهای جنگ نیز مراکز تعویض پلاک و شماره‌گذاری با وجود محدودیت‌ها، فعال بودند و خدمات لازم را به شهروندان ارائه کردند و اکنون نیز هدف اصلی، حمایت از مردم و کاهش دغدغه‌های آنان در حوزه دریافت مدارک خودرو است.

سرهنگ باسره در پایان تأکید کرد: پلیس راهور خود را همراه مردم می‌داند و تمام تلاش خود را به کار گرفته تا در کنار حفظ نظم و ارائه خدمات، با اتخاذ تصمیمات حمایتی، بخشی از مشکلات شهروندان در شرایط خاص کشور را کاهش دهد.