به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، در پاسخ به پرسشی درباره رفع نواقص سامانه نوبتدهی آنلاین، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در این مدت با آن مواجه شدیم، اختلال در سیستمهای ارتباطی بود و به دلیل شرایط جنگی و مشکلات اینترنت، بخشی از زیرساختهای ارتباطی با اختلال مواجه شد.
وی ادامه داد: معتقدیم اجرای قانون در حوزه نوبتدهی و خدمات الکترونیک سلامت باید به صورت کامل انجام شود و در این زمینه هیچ فرصتی برای تعلل وجود ندارد اما زمانی که با وزارت ارتباطات، برخی دستگاهها و همچنین مسئولان استانی و شهرستانی گفتگو میکنیم، مشخص میشود که واقعاً مشکلاتی در زیرساختها و سیستمها وجود دارد.
شهریاری تصریح کرد: در برخی موارد، قطعی یا اختلال سیستمها و محدودیت دسترسی باعث شده فرآیندها بهصورت آفلاین قابل مدیریت نباشد و این مسئله مشکلاتی را ایجاد کرده است اما از نظر ما قانون باید اجرا شود و همکاران ما در وزارت بهداشت نیز در این زمینه در حال تلاش هستند.
وی با اشاره به وضعیت تأمین منابع مالی حوزه سلامت، گفت: هرچند منابع مالی این حوزه به موقع تأمین نمیشود، اما دولت این قول را داده است که حداقل در حوزه تأمین دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مشکلی ایجاد نشود و حتی در حوزه تجهیزات سرمایهای نیز حمایتهای لازم صورت گیرد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران همواره در دو حوزه در سطح بینالمللی حرف برای گفتن داشته است؛ یکی حوزه سلامت و دیگری توان دفاعی کشور در حوزه موشکی و پهپادی که هر دو موجب افتخار کشور بودهاند و در حوزه سلامت، ایران جزو کشورهای پیشرو محسوب میشود و بسیاری از هموطنان مقیم خارج از کشور از اروپا و آمریکا در فصل تابستان برای دریافت خدمات درمانی به ایران مراجعه میکردند چرا که هزینه خدمات درمانی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی بهمراتب پایینتر و خدمات نیز قابل قبول و باکیفیت است.
شهریاری ادامه داد: البته در سالهای اخیر با کمبود منابع مالی مواجه بودیم، اما دولت در سال گذشته کمکهای قابل توجهی انجام داد تا مطالبات حوزه سلامت کاهش یابد و رضایتمندی نسبی در این بخش ایجاد شود.
وی با اشاره به سابقه طولانی فعالیت خود در حوزه سلامت تصریح کرد: حدود ۴۰ سال است در حوزه بهداشت، درمان و سلامت فعالیت دارم و یا مسئولیت اجرایی یا در مجلس حضور داشتهام و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با همه رؤسای جمهور و وزرای بهداشت در ارتباط بودهام و مسائل این حوزه را به صورت مستمر رصد کردهام و به اعتقاد من، سال ۱۴۰۴ شاید یکی از بهترین سالها از نظر پرداختیها و رسیدگی به مطالبات حوزه سلامت بود و امیدواریم امسال نیز اتفاقات مثبتی در این حوزه رقم بخورد.
شهریاری تأکید کرد: اگر مشکلاتی در حوزه سلامت وجود دارد، مردم نباید تصور کنند که ما نسبت به این مسائل بیتفاوت هستیم یا از آنها اطلاع نداریم بلکه تمامی مشکلات به مسئولان منتقل شده و از مسیرهای مختلف در حال پیگیری است؛ در این مدت، هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رؤسای کمیسیونها با تمامی وزرا جلسات متعددی برگزار کردند و کمیسیون بهداشت و درمان نیز نشست حضوری دو تا سه ساعته با وزیر بهداشت و معاونان وی داشت و بهصورت روزانه نیز جلسات و ارتباطات مستمر ادامه دارد؛ ما به صورت مستمر با دولت در ارتباط هستیم، مسائل و مشکلات را منتقل و پیگیری میکنیم و مردم نباید نگرانی در این زمینه داشته باشند.
