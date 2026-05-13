به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی عماد صبح چهارشنبه در نشست صمیمی با اساتید و مبلغان استان اصفهان اظهار کرد: مطالب مطرح‌شده در این جلسه باید به‌صورت دقیق جمع‌آوری، تدوین و تبدیل به یک گزارش علمی و روشمند شود تا ظرفیت‌های واقعی حوزه‌های علمیه به‌درستی معرفی شود.

وی با تأکید بر لزوم مستندسازی دیدگاه‌ها و دغدغه‌های طلاب و اساتید افزود: اگر بتوانیم مسائل و دغدغه‌های مطرح‌شده را به چند مسئله اصلی و ریزمسئله‌های مرتبط تبدیل کنیم و میزان فراوانی و اهمیت آن‌ها را استخراج کنیم، می‌توان به یک گزارش استاندارد اجتماعی دست یافت که در تصمیم‌سازی‌ها مؤثر باشد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور حوزه‌ها و روحانیت ادامه داد: حوزه‌های علمیه ظرفیت‌های گسترده‌ای دارند که هنوز به‌درستی معرفی نشده‌اند و بخشی از فاصله میان دولت و روحانیت نیز ناشی از همین ناشناخته ماندن ظرفیت‌ها و انتظارات متقابل است.

حوزه‌ها هنوز ظرفیت واقعی خود را معرفی نکرده‌اند

وی با اشاره به تجربه‌های خود در حوزه پژوهش و مدیریت علمی گفت: حوزه‌های علمیه در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی دارای توانمندی‌های بزرگی هستند، اما نتوانسته‌اند این ظرفیت‌ها را به‌صورت حرفه‌ای و نظام‌مند به جامعه و دستگاه‌های اجرایی معرفی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عماد افزود: میزان اعتبار و سرمایه اجتماعی هر نهاد به میزان خدماتی است که به جامعه ارائه می‌کند و حوزه نیز باید نشان دهد که چگونه می‌تواند در حوزه خانواده، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی گره‌گشایی کند.

وی تصریح کرد: امروز کشور نیازمند آن است که حوزه‌ها با ارائه آمار، پیمایش و داده‌های علمی، تأثیر واقعی فعالیت‌های خود را نشان دهند؛ برای مثال باید مشخص شود حضور روحانیت در برخی مناطق چه میزان در کاهش آسیب‌های اجتماعی یا تقویت انسجام اجتماعی مؤثر بوده است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور حوزه‌ها و روحانیت با بیان اینکه پژوهش‌های حوزوی بیش از حد نظری شده‌اند، گفت: یکی از ضعف‌های جدی ما کم‌توجهی به پژوهش‌های میدانی و اجتماعی است؛ در حالی که بدون شناخت دقیق واقعیت‌های اجتماعی، امکان حل مسئله وجود ندارد.

دولت و روحانیت هنوز یکدیگر را درست نمی‌شناسند

وی با اشاره به گفت‌وگوهای خود با رئیس‌جمهور اظهار کرد: مناسبات دولت و روحانیت در بهترین وضعیت خود قرار نداشته و همواره نوعی گلایه دوطرفه وجود داشته است؛ زیرا دو طرف ظرفیت‌ها، مأموریت‌ها، محدودیت‌ها و انتظارات یکدیگر را به‌درستی نمی‌شناسند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عماد ادامه داد: برای اصلاح این وضعیت باید اصول و سیاست‌های کلان حاکم بر رابطه دولت و حوزه بازتعریف شود و سپس مدل عملیاتی تعامل میان بخش‌های مختلف حوزه و دستگاه‌های اجرایی طراحی شود.

وی تأکید کرد: تعامل میان دولت و حوزه نباید صرفاً در سطح دیدارهای تشریفاتی باقی بماند، بلکه باید بدنه نخبگانی و فکری حوزه به مراکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کشور متصل شود.

مشاور رئیس‌جمهور در امور حوزه‌ها و روحانیت افزود: در حوزه علمیه ظرفیت‌های تخصصی فراوانی وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه تنها در حوزه اقتصاد، صدها پژوهشگر و دانش‌آموخته تخصصی حضور دارند که می‌توانند در حل مسائل کشور نقش‌آفرین باشند.

وی گفت: اگر حوزه‌های علمیه استان‌ها بتوانند ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و تخصصی خود را در قالب گزارش‌های دقیق ارائه دهند، امکان تعامل مؤثرتر با مدیران اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیر فراهم خواهد شد.

حل مسائل اجتماعی بدون نگاه چندبعدی ممکن نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین عماد با تأکید بر پیچیدگی مسائل اجتماعی اظهار کرد: امروز هیچ مسئله‌ای تک‌بعدی نیست و نمی‌توان موضوعاتی مانند حجاب، آسیب‌های اجتماعی، انرژی یا تعلیم و تربیت را صرفاً از یک زاویه بررسی کرد.

وی افزود: حل مسائل اجتماعی نیازمند نگاه ترکیبی و استفاده همزمان از ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی است و حوزه‌های علمیه می‌توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور حوزه‌ها و روحانیت با اشاره به رویکردهای رئیس‌جمهور گفت: تأکید بر محله‌محوری، مسجد محوری، تقویت نظام تعلیم و تربیت و مشارکت مردم از جمله مفاهیمی است که می‌تواند زمینه همکاری گسترده‌تر حوزه و دولت را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر حوزه‌ها بتوانند به‌صورت حکیمانه و برنامه‌محور وارد میدان شوند، فرصت مناسبی برای نقش‌آفرینی بیشتر در حل مسائل کشور فراهم خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عماد گفت: مهم‌ترین مسئله، ایجاد ارتباط میان بدنه فاضل، نخبه و اثرگذار حوزه با دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور است و اگر این ارتباط شکل بگیرد، بسیاری از دغدغه‌ها و مشکلات قابل حل خواهد بود.