۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

تأکید بر رفع چالش‌های زیرساختی هنرمندان نهاوند

همدان- معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان در نشست با هنرمندان نهاوندی، بر لزوم رفع چالش‌های زیرساختی، پیگیری بیمه و توسعه فضاهای هنری در این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه حدادی ظهر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی با جمعی از هنرمندان شهرستان نهاوند با اشاره به پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی این دیار اظهار کرد: بخش عمده‌ای از این هویت ارزشمند، مرهون تلاش و خلاقیت هنرمندان است و هنر تنها یک فعالیت فردی نیست، بلکه روح حاکم بر جامعه است و پویایی آن، امید، نشاط اجتماعی و فضای گفتمان را به همراه می‌آورد.

وی با احصای چالش‌های پیش‌روی فعالان عرصه هنر تصریح کرد: کمبود امکانات و فضاهای مناسب هنری، دغدغه‌های مرتبط با حمایت‌های مالی، بیمه هنرمندان و فقدان بسترهای کافی برای عرضه آثار، از جمله مسائلی است که نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی است و این نشست نیز با هدف شنیدن بی‌واسطه همین دغدغه‌ها و همفکری برای دستیابی به راهکارهای عملیاتی برگزار شد.

معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های برجسته نهاوند در رشته‌های تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی افزود: معرفی و حمایت مناسب از این استعدادها، موجب درخشش بیش از پیش جایگاه فرهنگی نهاوند در سطح استان و کشور خواهد شد.

عزم جدی برای تقویت جریان فرهنگی نهاوند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند در ادامه بر اهتمام ویژه این مجموعه برای تحقق مطالبات هنرمندان تأکید کرد و گفت: تمام تلاش ما بر این است که مسیر رشد و پویایی فرهنگ و هنر شهرستان هموار و تقویت شود.

میثم مرادی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر جلسات متعددی با فعالان فرهنگی شهرستان برگزار شده است، افزود: اداره ارشاد نهاوند با جدیت در مسیر ایجاد و تثبیت یک جریان فرهنگی و هنری مؤثر در سطح شهرستان گام برمی‌دارد.

گفتنی است تأمین و راه‌اندازی پلاتوی نمایش، تسریع و تسهیل در روند بیمه هنرمندان، تخصیص تسهیلات بانکی کم‌بهره به فعالان این عرصه، واگذاری میزبانی جشنواره‌ها و رویدادهای هنری استانی به نهاوند، تداوم نشست‌های هم‌اندیشی و افزایش چتر حمایتی از تولیدات هنری، از مهم‌ترین مطالبات و پیشنهادهای مطرح‌شده توسط هنرمندان در این جلسه بود.

