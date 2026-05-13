به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه حدادی ظهر چهارشنبه در نشست هماندیشی با جمعی از هنرمندان شهرستان نهاوند با اشاره به پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی این دیار اظهار کرد: بخش عمدهای از این هویت ارزشمند، مرهون تلاش و خلاقیت هنرمندان است و هنر تنها یک فعالیت فردی نیست، بلکه روح حاکم بر جامعه است و پویایی آن، امید، نشاط اجتماعی و فضای گفتمان را به همراه میآورد.
وی با احصای چالشهای پیشروی فعالان عرصه هنر تصریح کرد: کمبود امکانات و فضاهای مناسب هنری، دغدغههای مرتبط با حمایتهای مالی، بیمه هنرمندان و فقدان بسترهای کافی برای عرضه آثار، از جمله مسائلی است که نیازمند توجه جدی و برنامهریزی است و این نشست نیز با هدف شنیدن بیواسطه همین دغدغهها و همفکری برای دستیابی به راهکارهای عملیاتی برگزار شد.
معاون هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همچنین با اشاره به ظرفیتهای برجسته نهاوند در رشتههای تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی افزود: معرفی و حمایت مناسب از این استعدادها، موجب درخشش بیش از پیش جایگاه فرهنگی نهاوند در سطح استان و کشور خواهد شد.
عزم جدی برای تقویت جریان فرهنگی نهاوند
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند در ادامه بر اهتمام ویژه این مجموعه برای تحقق مطالبات هنرمندان تأکید کرد و گفت: تمام تلاش ما بر این است که مسیر رشد و پویایی فرهنگ و هنر شهرستان هموار و تقویت شود.
میثم مرادی با بیان اینکه در ماههای اخیر جلسات متعددی با فعالان فرهنگی شهرستان برگزار شده است، افزود: اداره ارشاد نهاوند با جدیت در مسیر ایجاد و تثبیت یک جریان فرهنگی و هنری مؤثر در سطح شهرستان گام برمیدارد.
گفتنی است تأمین و راهاندازی پلاتوی نمایش، تسریع و تسهیل در روند بیمه هنرمندان، تخصیص تسهیلات بانکی کمبهره به فعالان این عرصه، واگذاری میزبانی جشنوارهها و رویدادهای هنری استانی به نهاوند، تداوم نشستهای هماندیشی و افزایش چتر حمایتی از تولیدات هنری، از مهمترین مطالبات و پیشنهادهای مطرحشده توسط هنرمندان در این جلسه بود.
نظر شما