افت قیمت نفت در سایه ابهام درباره جنگ ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه پس از سه جلسه افزایش متوالی کاهش یافت؛ موضوعی که ناشی از تردید سرمایه‌گذاران نسبت به آینده آتش‌بس شکننده در جنگ ایران و تحولات مرتبط با تنگه هرمز عنوان شده است.

بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۹۳ سنت معادل ۰.۸۶ درصد کاهش به ۱۰۶ دلار و ۸۴ سنت رسید. همچنین نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا با افت ۸۵ سنتی معادل ۰.۸۳ درصد، با قیمت ۱۰۱ دلار و ۳۳ سنت معامله شد.

دو شاخص اصلی بازار نفت از زمان آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در پایان ماه فوریه و بسته شدن عملی تنگه هرمز از سوی تهران، عمدتاً در محدوده ۱۰۰ دلار در هر بشکه یا بالاتر باقی مانده‌اند.

قیمت نفت روز سه‌شنبه بیش از ۳ درصد افزایش یافته بود؛ زیرا امیدها نسبت به تداوم آتش‌بس میان آمریکا و ایران کاهش یافت و چشم‌انداز بازگشایی تنگه هرمز، که محل عبور حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان است، تضعیف شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد تصور نمی‌کند برای پایان دادن به جنگ با ایران به کمک چین نیاز داشته باشد. این در حالی است که امیدها برای دستیابی به توافقی پایدار کاهش یافته و تهران کنترل خود بر تنگه هرمز را تشدید کرده است.

چین با وجود فشارهای دولت آمریکا، همچنان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران به شمار می‌رود. ترامپ قرار است در روزهای پنج‌شنبه و جمعه در پکن با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، دیدار کند.

شرکت مشاوره‌ای «اوراسیا گروپ» در یادداشتی اعلام کرد: طولانی شدن اختلالات در عرضه نفت و حجم کاهش تولید که تاکنون از یک میلیارد بشکه فراتر رفته، می‌تواند موجب شود قیمت نفت تا پایان سال بالاتر از ۸۰ دلار در هر بشکه باقی بماند.

تحولات مرتبط با جنگ ایران همچنین نشانه‌هایی از تأثیرگذاری بر اقتصاد آمریکا را آشکار کرده است. افزایش قیمت نفت باعث بالا رفتن هزینه سوخت شده و اقتصاددانان معتقدند آثار ثانویه آن در ماه‌های آینده نمایان‌تر خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تورم مصرف‌کننده در آمریکا طی ماه آوریل برای دومین ماه متوالی افزایش قابل‌توجهی داشته و بیشترین رشد سالانه تورم در حدود سه سال گذشته ثبت شده است؛ موضوعی که احتمال تثبیت نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تقویت کرده است.

شرکت تحقیقاتی «کپیتال ایکانامیکس» نیز اعلام کرد اگرچه افزایش تورم هنوز به افت محسوس هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان منجر نشده، اما کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و افت تمایل شرکت‌ها به استخدام، از دشوارتر شدن شرایط اقتصادی در آینده حکایت دارد.

تحلیلگران معتقدند بالا ماندن نرخ بهره می‌تواند هزینه استقراض را افزایش داده و در نهایت به کاهش تقاضای جهانی برای نفت منجر شود.

هم‌زمان با ادامه تنش‌ها، ذخایر نفت خام آمریکا نیز برای چهارمین هفته متوالی کاهش یافته و ذخایر فرآورده‌های تقطیری این کشور نیز روند نزولی داشته است.