به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۶، در راستای حمایت از خانوادههای آسیبدیده از جنگ تحمیلی و با همت حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و پیگیریهای انجامشده توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری منطقه، مراسم توزیع کارتهای رفاهی خرید لوازم خانگی و بنهای خرید فروشگاه شهروند با حضور شهردار منطقه برگزار شد.
این مراسم با هدف مساعدت به ساکنان محلات آسیبدیده از جنگ و با تلاش و همکاری نواحی منطقه برگزار شد که طی آن ۳۷ کارت رفاهی و بن خرید فروشگاه شهروند میان خانوادههای مشمول توزیع شد.
این اقدام حمایتی که با همت شهرداری منطقه ۱۶ انجام شد، گامی در جهت تسهیل تأمین نیازهای اساسی خانوادههای آسیبدیده در این ایام به شمار میرود.
در این مراسم، شهردار منطقه ۱۶ نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از اقشار آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم، بر اهمیت تداوم حمایتهای دولت و مدیریت شهری از این خانوادهها تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد این اقدامات بتواند بخشی از مشکلات و نیازهای این عزیزان را کاهش دهد.
