به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی گفت: وضعیت ایمنی ۱۲ هزار ساختمان ارزیابی و برای مالکان ساختمان‌های در وضعیت قرمز، ضمن اخطار، پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: در راستای صیانت از جان و مال شهروندان، طرح گسترده‌ای را برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها و مقابله با مخاطرات شهری در حال اجرا است و این اقدامات که با همکاری شهرداری و سازمان آتش‌نشانی انجام می‌شود، بر شناسایی، ارزیابی و رفع خطر از ساختمان‌های پرخطر متمرکز است.

صالحی افزود: با شناسایی ساختمان‌های ناایمن و بلند مرتبه، در مجموع وضعیت ۱۲ هزار ساختمان ارزیابی شد و نظارت‌ها تا رسیدن به سطح مطلوب ایمنی در پایتخت با قاطعیت ادامه خواهد داشت.