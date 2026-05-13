۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

برنامه‌های هفته جوانی جمعیت در تهران اعلام شد

برنامه‌های هفته جوانی جمعیت در تهران اعلام شد

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، از برگزاری برنامه‌های هفته جوانی جمعیت از ۲۶ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مناطق مختلف پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی، در تشریح برنامه‌های هفته جوانی جمعیت با اشاره به شرایط خاص این روزها گفت: پویش “ایران زنده‌تر از همیشه” همزمان با هفته جوانی جمعیت در سطح شهر تهران ادامه خواهد داشت و با توجه به اقتضائات موجود، برنامه‌ها بیشتر در بستر فضاهای میدانی و رویدادهای محلی طراحی شده است.

وی افزود: برنامه‌های هفته جوانی جمعیت از ۲۶ تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه در مناطق مختلف شهر تهران برگزار می‌شود و تلاش شده است با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و فضاهای شهری، موضوع خانواده و فرزندآوری بیش از گذشته در سطح شهر مورد توجه قرار گیرد.

اردبیلی ادامه داد: امسال به دلیل شرایط موجود، برگزاری تجمعات گسترده در فضاهای بسته در دستور کار نیست، اما مجموعه‌ای از برنامه‌های میدانی و مردمی در سطح مناطق مختلف شهر پیش‌بینی شده است. در همین راستا، تجمع مادران و نوزادان روز سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در میدان مادر (محسنی) برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین از برگزاری رویداد بزرگ کنشگران و فعالان حوزه جمعیت خبر داد و گفت: روز شنبه نیز رویداد بزرگ کنشگران و فعالان حوزه جمعیت از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر در بوستان ولایت برگزار می‌شود که در آن، ظرفیت‌ها و ایده‌های مردمی در حوزه خانواده و جمعیت مورد حمایت و شبکه‌سازی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به فضاسازی شهری همزمان با هفته جمعیت اظهار کرد: در این ایام، عرشه پل‌های شهری، تابلوهای مترو و ناوگان اتوبوسرانی تهران نیز مزین به شعارها و پیام‌های مرتبط با هفته جوانی جمعیت خواهد شد تا فضای عمومی شهر در همراهی با این رویداد فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.

اردبیلی با اشاره به استمرار اجرای کمپین «نفس‌های تازه شهر» تصریح کرد: این پویش از ابتدای سال و حتی در روزهای همزمان با شرایط جنگی نیز بدون توقف در مناطق مختلف تهران ادامه پیدا کرده و تلاش شده است موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در متن فعالیت‌های اجتماعی و محلی حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: روز ملی جمعیت ۳۰ اردیبهشت‌ماه است و مجموعه برنامه‌های هفته جمعیت تا پایان این هفته در سطح شهر تهران ادامه خواهد داشت.

