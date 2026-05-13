به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی، در تشریح برنامه‌های هفته جوانی جمعیت با اشاره به شرایط خاص این روزها گفت: پویش “ایران زنده‌تر از همیشه” همزمان با هفته جوانی جمعیت در سطح شهر تهران ادامه خواهد داشت و با توجه به اقتضائات موجود، برنامه‌ها بیشتر در بستر فضاهای میدانی و رویدادهای محلی طراحی شده است.

وی افزود: برنامه‌های هفته جوانی جمعیت از ۲۶ تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه در مناطق مختلف شهر تهران برگزار می‌شود و تلاش شده است با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و فضاهای شهری، موضوع خانواده و فرزندآوری بیش از گذشته در سطح شهر مورد توجه قرار گیرد.

اردبیلی ادامه داد: امسال به دلیل شرایط موجود، برگزاری تجمعات گسترده در فضاهای بسته در دستور کار نیست، اما مجموعه‌ای از برنامه‌های میدانی و مردمی در سطح مناطق مختلف شهر پیش‌بینی شده است. در همین راستا، تجمع مادران و نوزادان روز سه‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در میدان مادر (محسنی) برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین از برگزاری رویداد بزرگ کنشگران و فعالان حوزه جمعیت خبر داد و گفت: روز شنبه نیز رویداد بزرگ کنشگران و فعالان حوزه جمعیت از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر در بوستان ولایت برگزار می‌شود که در آن، ظرفیت‌ها و ایده‌های مردمی در حوزه خانواده و جمعیت مورد حمایت و شبکه‌سازی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به فضاسازی شهری همزمان با هفته جمعیت اظهار کرد: در این ایام، عرشه پل‌های شهری، تابلوهای مترو و ناوگان اتوبوسرانی تهران نیز مزین به شعارها و پیام‌های مرتبط با هفته جوانی جمعیت خواهد شد تا فضای عمومی شهر در همراهی با این رویداد فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.

اردبیلی با اشاره به استمرار اجرای کمپین «نفس‌های تازه شهر» تصریح کرد: این پویش از ابتدای سال و حتی در روزهای همزمان با شرایط جنگی نیز بدون توقف در مناطق مختلف تهران ادامه پیدا کرده و تلاش شده است موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در متن فعالیت‌های اجتماعی و محلی حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: روز ملی جمعیت ۳۰ اردیبهشت‌ماه است و مجموعه برنامه‌های هفته جمعیت تا پایان این هفته در سطح شهر تهران ادامه خواهد داشت.