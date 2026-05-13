۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

طرح محله پاک در شهر اردبیل اجرا می شود

اردبیل- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از اجرای طرح محله پاک در شهر اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی در نشست هم اندیشی که با حضور رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل برگزار شد اظهار کرد: رویکرد محله محوری یکی از سیاست های حمایتی دولت است و با هدف مدیریت صحیح امور در محلات اجرا می شود و اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز با هدف افزایش آگاهی و سواد زیست‌محیطی، کاهش تولید پسماند پلاستیکی و تقویت مشارکت مردمی طرح محله پاک را در شهر اردبیل اجرا می کند.

وی افزود: در شرایط فعلی اهمیت مدیریت پسماند، کاهش مصرف پلاستیک و اصلاح الگوی مصرف را بیش از پیش احساس می شود و آغاز پویش هایی مانند برای وطن، نه به پلاستیک نشان دهنده درک مردم از این شرایط است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل اظهار کرد: با همکاری مجموعه شهرداری و سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی، اردبیل نخستین شهری باشد که این طرح را اجرا می کند.

سفیدی همچنین با اشاره به پرچمداری اردبیل در مناسبت های ملی و مذهبی تصریح کرد: مجموعه حفاظت محیط زیست استان اردبیل حضور موثری در تجمعات مردمی دارد و تلاش می کنیم ضمن ارائه آموزش های محیط زیستی، از افرادی که در این تجمعات نقش فعالی در رعایت اصول حفظ محیط زیست دارند تقدیر بعمل آوریم.

