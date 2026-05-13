طرح محله پاک در شهر اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی در نشست هم اندیشی که با حضور رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل برگزار شد اظهار کرد: رویکرد محله محوری یکی از سیاست های حمایتی دولت است و با هدف مدیریت صحیح امور در محلات اجرا می شود و اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز با هدف افزایش آگاهی و سواد زیست‌محیطی، کاهش تولید پسماند پلاستیکی و تقویت مشارکت مردمی طرح محله پاک را در شهر اردبیل اجرا می کند.



وی افزود: در شرایط فعلی اهمیت مدیریت پسماند، کاهش مصرف پلاستیک و اصلاح الگوی مصرف را بیش از پیش احساس می شود و آغاز پویش هایی مانند برای وطن، نه به پلاستیک نشان دهنده درک مردم از این شرایط است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل اظهار کرد: با همکاری مجموعه شهرداری و سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی، اردبیل نخستین شهری باشد که این طرح را اجرا می کند.

سفیدی همچنین با اشاره به پرچمداری اردبیل در مناسبت های ملی و مذهبی تصریح کرد: مجموعه حفاظت محیط زیست استان اردبیل حضور موثری در تجمعات مردمی دارد و تلاش می کنیم ضمن ارائه آموزش های محیط زیستی، از افرادی که در این تجمعات نقش فعالی در رعایت اصول حفظ محیط زیست دارند تقدیر بعمل آوریم.

