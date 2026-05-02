محیط زیست نمین یک بهله قرقی را از شکارچی متخلف کشف و ضبط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عسگر جبرائیلی صبح شنبه اظهار کرد: یک بهله پرنده شکاری از نوع «قرقی» از شکارچی متخلف در شهرستان نمین با همکاری مشترک مامورین یگان حفاظت محیط زیست استان و شهرستان نمین، نیروی انتظامی و با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از یک انبار کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه پرنده مکشوفه برای بررسی‌های دقیق‌تر و اطمینان از سلامت آن، به مرکز تیمار حیات وحش اردبیل منتقل شد؛ افزود: همچنین شکارچی متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان نمین با تاکید بر اینکه پرندگان شکاری به جهت جمعیت اندک و کارکرد و نقش مهم شأن در چرخه اکولوژیکی طبیعت، جز گونه‌های حمایت شده بوده و دارای اهمیت جهانی هستند؛ بیان کرد: زنده‌گیری، شکار، خرید، فروش و قاچاق این پرندگان که در معرض خطر انقراض قرار دارند،جرم بوده و با متخلفان به شدت برخورد قانونی می‌شود.

جبرائیلی با تاکید بر اینکه افرادی که بخواهند در زمینه تخریب و تجاوز به عرصه‌های طبیعی و خارج کردن حیات وحش از چرخه‌های اکوسیستمی مبادرت کنند به شدت برخورد خواهد شد؛ ادامه داد: از همیاران و دوستداران محیط زیست و حیات وحش تقاضا داریم هرگونه شکار، زنده‌گیری و نگه‌داری غیرمجاز حیات وحش و پرندگان شکاری را از طریق شماره تماس ۳۲۳۲۷۴۶۵-۰۴۵ و یا سامانه ارتباطات مردمی حفاظت محیط زیست ۱۵۴۰ گزارش دهند.