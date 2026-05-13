۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

برگزاری رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی استان تهران یادواره شهدای ورزشکار

تهران-رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی استان تهران یادواره شهدای ورزشکار این استان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی استان تهران یادواره شهدای ورزشکار این استان روز جمعه 25 اردیبهشت به میزبانی ورزشگاه شهید شیرودی و همکاری تربیت بدنی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۷ در دو بخش بانوان و آقایان برگزار خواهد شد.

بر همین اساس،این مسابقات در چهار گروه سنی و در مواد ۱۰۰،۴۰۰،۸۰۰،۱۵۰۰،پرتاب وزنه،پرش طول و پرش ارتفاع برگزار و به نفرات برتر مدال و حکم قهرمانی اهداء خواهد شد.

گفتنی است هر ورزشکار جواز شرکت در یک ماده را دارد که به ترتیب گروه سنی ،در

رده سنی متولد( ۱۳۹۲و۱۳۹۳)
مواد: ۱۰۰،۴۰۰و ۸۰۰متر

رده سنی متولد(۱۳۸۹،۱۳۹۰،۱۳۹۱)
مواد: ،۴۰۰،۸۰۰،۱۵۰۰

رده سنی متولد(۱۳۸۶/۱۰/۱۱الی۱۳۸۷و۱۳۸۸)
مواد:۱۰۰، ۴۰۰،۸۰۰،۱۵۰۰، پرش ارتفاع،پرش طول،پرتاب وزنه

رده سنی (بزرگسالان)
مواد :۱۰۰،۴۰۰،۸۰۰،۱۵۰۰،پرتاب وزنه،پرش طول و پرش ارتفاع برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است،داشتن مدرک شناسایی(شناسنامه یا کارت ملی)و همچنین کارت بیمه ورزشی جهت شرکت در این مسابقات الزامی است و ورزشکاران می‌توانند حد اکثر تا روز ۲۳اردیبهشت ماه با مراجعه به هیات دوومیدانی استان تهران و یا با تماس با شماره تلفن ۸۸۸۴۸۱۶۲به منظور حضور در رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی استان تهران ثبت نام کنند.

همچنین مربیان محترم می‌توانند اسامی، نام ماده ،کد ملی و تاریخ تولد ورزشکاران خود را از طریق شماره تلفن ۰۹۱۲۵۱۲۵۱۶۰در پیام رسان بله ارسال نمایند.

