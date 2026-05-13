به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی استان تهران یادواره شهدای ورزشکار این استان روز جمعه 25 اردیبهشت به میزبانی ورزشگاه شهید شیرودی و همکاری تربیت بدنی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۷ در دو بخش بانوان و آقایان برگزار خواهد شد.

بر همین اساس،این مسابقات در چهار گروه سنی و در مواد ۱۰۰،۴۰۰،۸۰۰،۱۵۰۰،پرتاب وزنه،پرش طول و پرش ارتفاع برگزار و به نفرات برتر مدال و حکم قهرمانی اهداء خواهد شد.

گفتنی است هر ورزشکار جواز شرکت در یک ماده را دارد که به ترتیب گروه سنی ،در

رده سنی متولد( ۱۳۹۲و۱۳۹۳)

مواد: ۱۰۰،۴۰۰و ۸۰۰متر

رده سنی متولد(۱۳۸۹،۱۳۹۰،۱۳۹۱)

مواد: ،۴۰۰،۸۰۰،۱۵۰۰

رده سنی متولد(۱۳۸۶/۱۰/۱۱الی۱۳۸۷و۱۳۸۸)

مواد:۱۰۰، ۴۰۰،۸۰۰،۱۵۰۰، پرش ارتفاع،پرش طول،پرتاب وزنه

رده سنی (بزرگسالان)

مواد :۱۰۰،۴۰۰،۸۰۰،۱۵۰۰،پرتاب وزنه،پرش طول و پرش ارتفاع برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است،داشتن مدرک شناسایی(شناسنامه یا کارت ملی)و همچنین کارت بیمه ورزشی جهت شرکت در این مسابقات الزامی است و ورزشکاران می‌توانند حد اکثر تا روز ۲۳اردیبهشت ماه با مراجعه به هیات دوومیدانی استان تهران و یا با تماس با شماره تلفن ۸۸۸۴۸۱۶۲به منظور حضور در رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی استان تهران ثبت نام کنند.

همچنین مربیان محترم می‌توانند اسامی، نام ماده ،کد ملی و تاریخ تولد ورزشکاران خود را از طریق شماره تلفن ۰۹۱۲۵۱۲۵۱۶۰در پیام رسان بله ارسال نمایند.