داوران سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری «سیلک» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری «سیلک» با عنوان «حماسهای برای ایران»، آماده برگزاری است، در این دوره، هیئت داوران متشکل از اساتید برجسته حوزه روایتگری شامل الهام دارابی(قصهگوی پیشکسوت و مربی بینالمللی)، الهه تاجیک( نقال و مربی کانون پرورش فکری) و منوچهر اکبرلو(پژوهشگر و کارگردان برجسته) مسئولیت داوری آثار را بر عهده دارند.
در این جشنواره، ۳۰ اثر برتر از میان ۱۲۰ اثر ارسالی از شهرهای مختلف کشور از جمله گیلان، شیراز، محلات، زابل، اصفهان، یزد، دامغان، خراسان رضوی، قم، همدان، ساری، سیرجان، کرج، خمین و کاشان، از ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت ماه در کاشان به رقابت میپردازند.
برنامه اجرایی این رویداد با مراسم افتتاحیه در روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ساعت ۱۱ صبح در سالن اجتماعات محوطه باستانی سیلک آغاز شده و رقابتها در ادامه در فرهنگسرای خانواده برگزار خواهد شد.
این جشنواره به دبیری مسعود نوریفرد در چهار بخش «زندهیاد مرشد ولیالله تُرابی» (ویژه نقالان بزرگسال)، «رویش» (ویژه کودک و نوجوان)، «نهال» (ویژه نوآموزان و دانشپذیران هنر نقالی) و بخش «مفاخر» (با تمرکز بر معرفی مشاهیر و بناهای تاریخی کاشان) برگزار میشود و اختتامیه آن همزمان با روز فردوسی، روز جمعه ۲۵ اردیبهشتماه در فرهنگسرای مهر خواهد بود.
