فراخوان ملی «تصویر وطن» ویژه هنرهای تجسمی با موضوع جنگ رمضان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی هنر، معاونت آموزشی جهاددانشگاهی با مشارکت واحد هنر این نهاد، فراخوان ملی «تصویر وطن» را با هدف بازتاب هنرمندانه مفاهیم مقاومت، ایستادگی و روایت‌های انسانی از وطنمان در برابر تجاوز آمریکایی – صهیونیستی در «جنگ رمضان» را منتشر کرد.

بر این اساس، از هنرمندان و فعالان هنرهای تجسمی سراسر کشور در رشته‌های طراحی و نقاشی، گرافیک و تصویرسازی، عکاسی، هنرهای دیجیتالی، خوشنویسی و تایپوگرافی، مجسمه‌سازی و چاپ روی کاغذ و پارچه دعوت می‌شود، تا با بهره‌گیری از زبان هنر، نگاهی خلاقانه و تأمل‌برانگیز به مفاهیم مقاومت، هویت، همبستگی انسانی و پیامدهای جنگ در جهان معاصر، خصوصا جنگ تحمیلی امریکا و اسرائیل بر علیه ملت ایران داشته باشند تا بستری تازه برای بیان هنری روایت‌ها، تجربه‌ها و نگاه‌های خلاقانه درباره مفاهیم مقاومت، هویت، همدلی و پیوندهای انسانی، فراهم شود.

دبیرخانه این رویداد ملی، محورهای پیشنهادی برای تولید آثار را شامل موضوعاتی همچون: مقاومت و ایستادگی ملی در جنگ رمضان؛ روایت‌های انسانی از جنگ و پیامدهای آن؛ همبستگی اجتماعی و همدلی در شرایط بحران؛ امید، صلح و آینده‌نگری در دل بحران‌ها و همچنین خاطرات، روایت‌ها و جلوه‌های انسانی در تجربه‌های جمعی، عنوان نموده است.

شرکت در «تصویر وطن»، برای همه هنرمندان آزاد و رایگان است و هر هنرمند می‌تواند حداکثر سه اثر به دبیرخانه این رویداد ملی ارسال کند. تمامی آثار باید اصیل و خلق‌شده توسط صاحب اثر باشند و پیشتر در رویداد دیگری برگزیده نشده باشند. همچنین برگزارکنندگان حق استفاده از آثار منتخب را با ذکر نام صاحب اثر در برنامه‌های فرهنگی و نمایشگاهی خواهند داشت. در صورت بهره‌گیری از هر نوع ابزار یا فناوری هوش مصنوعی در خلق اثر، اعلام آن از سوی هنرمند الزامی است، در غیر این صورت اثر مورد پذیرش نخواهد بود.

هنرمندان علاقه‌مند به شرکت در این رویداد ملی می‌توانند تصاویر آثار خود را به همراه با مشخصات کامل فردی و توضیح کوتاهی درباره اثر از طریق پیام‌رسان بله به شماره ۰۹۳۸۹۳۸۲۴۷۳ و یا آی‌دی jdhonar_support@ در پیام‌رسان بله ارسال کنند. آخرین مهلت ارسال آثار پایان خردادماه ۱۴۰۵ است و نمایشگاه آثار منتخب در تابستان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

به آثار برگزیده در هر بخش لوح تقدیر و جوایز ارزنده اهدا خواهد شد. همچنین به‌منظور تقدیر از مشارکت هنرمندان، هر هفته یک بن تخفیف برای شرکت در دوره‌های هنری مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت جهاد دانشگاهی هنر به قید قرعه به یکی از شرکت‌کنندگان اهدا خواهد شد.

طرح ملی «تصویر وطن» به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی با مشارکت واحد هنر این نهاد انقلابی، با هدف خلق آثار خلاقانه، دیدگاه‌های خود را درباره قدرت ایستادگی، امید، ارتباطات انسانی و نقش هنر در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی علیه ملت ایران به روایت هنرمندان هم‌وطن از روزهای مقاومت، جهت ثبت در فهم تاریخ معاصر، اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانند با شماره همراه اعلام‌شده در متن خبر تماس گرفته و یا به دبیرخانه این رویداد به نشانی: خیابان انقلاب اسلامی، ایستگاه دروازه دولت، خیابان خاقانی، نرسیده به سمیه، پلاک ۸۱، مرکز آموزش‌های تخصصی کوتاه‌مدت هنر جهاددانشگاهی، مراجعه نمایند.