اعطای گرنت ۱۰۰ میلیاردی رباتیک به ۵ دانشگاه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد صدریمهر، معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی ریاستجمهوری، در حاشیه مسابقات انتخابی ربوکاپ ۲۰۲۶ که امروز در مصلی تهران آغاز شده است، در جمع خبرنگاران گفت: یکی از دغدغههای معاونت علمی، انباشت امکانات در پایتخت به دلیل تمرکز مسابقات در تهران بود. به همین دلیل مقرر شد مسابقات با محوریت دانشگاههای بزرگ در شهرهای مختلف از جمله اصفهان، مشهد و تبریز بهصورت منطقهای و مقدماتی برگزار شود.
وی افزود: خروجی این مسابقات مقدماتی به رقابتهای اصلی و بزرگسالان راه پیدا میکند و در نهایت، سهمیههای جهانی تیمهای ایران از دل همین رقابتها انتخاب میشود.
صدریمهر با اشاره به برگزاری مسابقات در شرایط جنگی تأکید کرد: برگزاری این رقابتها در چنین شرایطی خود دارای پیام مهمی است. بسیاری معتقد بودند که در شرایط جنگی، برگزاری مسابقات رباتیک اولویت ندارد، اما نظر ما در معاونت علمی این بود که این مسابقات به سرنوشت کشور و آینده ایران مرتبط است و نباید در هیچ شرایطی تعطیل شود. همانطور که مشاهده میکنید، دانشآموزان و دانشجویان با انگیزه و اشتیاق ویژهای در این مسابقات حضور پیدا کردهاند و فضای بسیار پرانرژی و امیدوارکنندهای شکل گرفته است.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی ریاستجمهوری، ادامه داد: تیم ملی ربوکاپ ایران با مدیریت دکتر موسیخانی - (مسئول کمیته مسابقات ربوکاپ ایران)
که بیش از ۲۰ سال مسئولیت کمیته ملی را برعهده داشته– این مسیر را پیش برده است و معاونت علمی نیز وظیفه خود میداند که از این جریان حمایت کند تا توسعه بیشتری پیدا کند.
صدری مهر یکی از اقدامات امسال را حمایت از دانشگاههای برتر عنوان کرد و گفت: بر این اساس، پنج دانشگاه برتر کشور هرکدام گرنت ۲۰ میلیارد تومانی برای ایجاد کارگاههای پیشرفته رباتیک دریافت خواهند کرد. بخش دیگر برنامهها مربوط به توسعه مسابقات منطقهای و تجمیع آنها در رقابتهای نهایی کشوری است.
وی با اشاره به اضافه شدن لیگ هوش مصنوعی در مسابقات ربوکاپ گفت: افزایش لیگهای هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفته، چراکه همزمان با پیشرفت فناوری در جهان، توجه به نفوذ و توسعه هوش مصنوعی در مسابقات اهمیت بالایی دارد.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی ریاستجمهوریادامه داد: یکی دیگر از محورهای مهمی که از امسال آغاز شده، توجه به خروجی صنعتی این مسابقات است. کشور نیاز جدی به بازسازی صنعتی دارد و بهترین فرصت است تا از ظرفیت همین دانشآموزان و دانشجویان مستعد برای حرکت به سمت انقلاب صنعتی نسل چهارم، هوشمندسازی و توسعه رباتیک استفاده شود. به همین دلیل، لیگهای صنعتی در مسابقات امسال افزایش پیدا خواهد کرد.
وی ضمن بیان این مطلب که دکتر افشین معاون علمی رییس جمهور تأکید ویژهای بر افزایش حمایتهای نخبگانی از شرکتکنندگان این مسابقات دارد، خاطرنشان کرد: در بنیاد ملی نخبگان، گروه ویژهای برای استعدادهای برآمده از مسابقات رباتیک تعریف شده است. افرادی که در عرصههای جهانی موفق به کسب مقام شوند، از حمایتهای ویژه برخوردار خواهند شد و تلاش ما این است که دامنه حمایت از استعدادهای فعال در حوزه رباتیک گستردهتر شود.
صدری مهر در پایان گفت: رویکرد صنعتی مسابقات که از سال گذشته آغاز شده بود، امسال توسعه بیشتری خواهد یافت و متناسب با نیازهای کشور، لیگهای جدیدی به مسابقات افزوده میشود.
نظر شما