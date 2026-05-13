به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر چهارشنبه در نشست ویدئوکنفرانسی ستاد مرکزی اربعین که با حضور مسئولان کشوری و استانهای معین برگزار شد، با تاکید بر اهمیت تخصص در ارائه خدمات به زائران، اظهار کرد: مدیریت تامین نان و نیازهای اساسی زوار باید همچنان در اختیار ستاد عتبات عالیات باقی بماند، چرا که ورود دستگاههای کمتجربه در این بخش حیاتی میتواند تامین آب و نان زائران را با اختلالات جدی مواجه کند.
وی با اشاره به حجم گسترده تردد زائران از معبرهای استان کرمانشاه، خاطرنشان کرد که میان تعهدات ابلاغی وزارتخانهها و واقعیتهای میدانی ناهماهنگی وجود دارد. لذا ضرورت دارد ستاد مرکزی اربعین با نگاهی ویژه، سهمیههای اختصاص یافته به این استان را متناسب با نیازهای واقعی مورد بازنگری قرار دهد تا در روزهای اوج تردد، خللی در خدماترسانی ایجاد نشود.
استاندار کرمانشاه همچنین از آمادگی زیرساختهای مرز سومار برای تسهیل در جابهجایی زوار خبر داد و خواستار استقرار گیتهای گذرنامه در این مرز شد. وی همچنین به ضرورت تکمیل قطعه نهم بزرگراه کربلا اشاره کرد و افزود که تنها با یک روکش آسفالت نهایی در مسیری کمتر از ۱۰ کیلومتر، بخش بزرگی از بار ترافیکی منتهی به مرز خسروی مرتفع خواهد شد که همت وزارت راه را میطلبد.
رئیس ستاد اربعین استان در ادامه به دشواریهای جذب پیمانکار در مناطق مرزی و شرایط تورمی پرداخت و تاکید کرد: با توجه به ضیق وقت، لازم است مجوز ترک تشریفات مناقصه برای طرحهای اولویتدار مرزی به استانداران تفویض شود تا بروکراسیهای طولانی اداری مانع از بهرهبرداری به موقع پروژههای عمرانی در نقطه صفر مرزی نشود.
دکتر حبیبی در پایان بر لزوم هماهنگی بیشتر سازمان برنامه و بودجه با مدیریت ارشد استان تاکید کرد و یادآور شد: اعتبارات و تعریف پروژهها باید دقیقا بر اساس نیازسنجی بومی و اولویتهای مرزی صورت گیرد. وی همچنین خواستار تخصیص بودجههای ویژه برای بخش فرهنگی شد تا با وجود محدودیتهای اعتباری، میزبانی شایستهای از زوار اباعبدالله الحسین (ع) صورت گیرد.
