به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه اظهار کرد: اربعین بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان اسلام است که امروز به یک نمایش اقتدار و همبستگی امت اسلامی تبدیل شده و نگاه رسانه‌های جهانی را به خود جلب کرده است.

وی با بیان اینکه فرصت خدمت به زائران امام حسین(ع) یک توفیق الهی برای استان کرمانشاه است، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی باید با آمادگی کامل و روحیه جهادی برای میزبانی شایسته از زائران در ایام اربعین وارد میدان شوند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به لزوم اجرای تعهدات دستگاه‌ها در مرزهای استان تصریح کرد: تمامی وزارتخانه‌ها باید به تعهدات خود در ستاد مرکزی اربعین پایبند باشند و این تعهدات در سطح استان بدون تأخیر اجرایی شود.

حبیبی ادامه داد: هیچ‌گونه توجیه یا گزارش غیرواقعی از مدیران پذیرفته نیست و تنها عملکرد واقعی و میدانی دستگاه‌ها مورد قبول خواهد بود؛ مدیران باید با تمام توان در صحنه حضور داشته باشند.

وی با تأکید بر تسریع در تکمیل زیرساخت‌های مرزی گفت: تمامی پروژه‌های عمرانی مرتبط با اربعین از جمله پارکینگ‌ها، مسیرهای دسترسی، تقاطع‌ها، آسفالت‌ریزی و سامان‌دهی محورها باید حداکثر تا ۱۰ روز پیش از آغاز مراسم به پایان برسد.

استاندار کرمانشاه افزود: برآوردها نشان می‌دهد حجم تردد زائران در سال جاری با توجه به رشد سال گذشته افزایش خواهد یافت و دستگاه‌ها باید با اتکا به این پیش‌بینی، آمادگی کامل داشته باشند.

حبیبی با اشاره به آغاز فعالیت رسمی مرز سومار به عنوان دومین گذرگاه زائران اربعین گفت: این مرز باید با سرعت بیشتری تجهیز و زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی آن تکمیل شود تا بخشی از بار ترافیکی مرز خسروی را پوشش دهد.

وی با تأکید بر لزوم استقرار موکب‌ها و خدمات رفاهی در این مرز افزود: دستگاه راهداری موظف است نسبت به سامان‌دهی مسیرها و ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله استقرار موکب‌ها در مرز سومار اقدام فوری انجام دهد.

استاندار کرمانشاه در ادامه به اهمیت اطلاع‌رسانی در جذب و هدایت زائران اشاره کرد و گفت: معرفی صحیح مزیت‌های مرزهای استان نقش مهمی در توزیع تردد و کاهش ازدحام دارد و باید از هم‌اکنون آغاز شود.

حبیبی تصریح کرد: تجربه سال گذشته نشان داد که اطلاع‌رسانی مناسب منجر به افزایش ۱۳ درصدی تردد زائران از مرزهای استان شد و این موضوع اهمیت برنامه‌ریزی رسانه‌ای را دوچندان می‌کند.

وی همچنین بر لزوم تقویت پیوست فرهنگی در برنامه‌های اربعین تأکید کرد و گفت: کار فرهنگی روح حماسه اربعین است و باید در کنار اقدامات عمرانی و خدماتی مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌های مرزی و کمیته‌های تخصصی اربعین باید به‌صورت مستمر و میدانی انجام شود تا هیچ خللی در خدمت‌رسانی به زائران ایجاد نشود.