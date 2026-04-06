  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

مرز سومار باید به‌عنوان مرز دوم اربعین در کرمانشاه فعال شود

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه از پیگیری برای فعال‌سازی مرز سومار به‌عنوان مرز دوم تردد زائران اربعین در استان خبر داد و بر تسریع در تکمیل زیرساخت‌های این مرز تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر دوشنبه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به فضای معنوی حاکم بر استان اظهار کرد: در شرایطی که دستگاه‌های مختلف در حال خدمت‌رسانی به زائران اربعین هستند، این اقدامات اجر و پاداش الهی دارد و فعالیت‌ها رنگ و بوی معنوی و خدمت‌رسانی به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه همزمانی ایام اربعین و ماه مبارک رمضان فضای خاصی در استان ایجاد کرده است، افزود: مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان با تلاش شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به مردم و زائران هستند.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست گفت: گزارش‌ها و نکاتی که از سوی مسئولان مطرح شد امیدبخش و قابل تقدیر است و لازم است این روند با دقت و سرعت بیشتری ادامه یابد.

حبیبی با اشاره به پیگیری‌ها برای فعال‌سازی مرز سومار به‌عنوان مرز دوم استان برای تردد زائران اربعین تصریح کرد: این موضوع در ستاد مرکزی اربعین کشور مطرح و مورد تأیید اعضا قرار گرفته و اکنون آمادگی لازم برای فراهم کردن زیرساخت‌های این مرز وجود دارد.

وی افزود: فعال‌سازی مرز سومار علاوه بر ساماندهی بهتر تردد زائران، می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت محورهای مواصلاتی منتهی به این مرز نیز کمک کند.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: توسعه مرز سومار باید در قالب یک برنامه منسجم و بر اساس کار کارشناسی دنبال شود و دستگاه‌های مرتبط با مسئولیت کمیته زیرساخت و پیگیری فرماندار منطقه، اقدامات لازم را برای تکمیل زیرساخت‌ها انجام دهند.

حبیبی با اشاره به اهمیت هماهنگی با طرف عراقی خاطرنشان کرد: لازم است مسئولان محلی با طرف عراقی رایزنی‌های لازم را انجام دهند تا آنها نیز در جریان برنامه‌های توسعه‌ای قرار گرفته و همکاری لازم برای تکمیل زیرساخت‌ها صورت گیرد.

وی ادامه داد: همه اقدامات باید در قالب طرح جامع ساماندهی و توسعه مرز سومار دنبال شود و دستگاه‌های اجرایی از جمله آب منطقه‌ای و سایر مجموعه‌های مسئول در تکمیل این طرح همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: فعال شدن مرز سومار علاوه بر تسهیل تردد زائران، موجب رونق اقتصادی و توسعه مناطق مرزی به‌ویژه شهرستان گیلان‌غرب خواهد شد و فشار تردد از سایر مرزهای استان نیز کاهش می‌یابد.

کد مطلب 6793261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها