به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر دوشنبه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه با اشاره به فضای معنوی حاکم بر استان اظهار کرد: در شرایطی که دستگاه‌های مختلف در حال خدمت‌رسانی به زائران اربعین هستند، این اقدامات اجر و پاداش الهی دارد و فعالیت‌ها رنگ و بوی معنوی و خدمت‌رسانی به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه همزمانی ایام اربعین و ماه مبارک رمضان فضای خاصی در استان ایجاد کرده است، افزود: مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان با تلاش شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات به مردم و زائران هستند.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از گزارش‌های ارائه‌شده در این نشست گفت: گزارش‌ها و نکاتی که از سوی مسئولان مطرح شد امیدبخش و قابل تقدیر است و لازم است این روند با دقت و سرعت بیشتری ادامه یابد.

حبیبی با اشاره به پیگیری‌ها برای فعال‌سازی مرز سومار به‌عنوان مرز دوم استان برای تردد زائران اربعین تصریح کرد: این موضوع در ستاد مرکزی اربعین کشور مطرح و مورد تأیید اعضا قرار گرفته و اکنون آمادگی لازم برای فراهم کردن زیرساخت‌های این مرز وجود دارد.

وی افزود: فعال‌سازی مرز سومار علاوه بر ساماندهی بهتر تردد زائران، می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت محورهای مواصلاتی منتهی به این مرز نیز کمک کند.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: توسعه مرز سومار باید در قالب یک برنامه منسجم و بر اساس کار کارشناسی دنبال شود و دستگاه‌های مرتبط با مسئولیت کمیته زیرساخت و پیگیری فرماندار منطقه، اقدامات لازم را برای تکمیل زیرساخت‌ها انجام دهند.

حبیبی با اشاره به اهمیت هماهنگی با طرف عراقی خاطرنشان کرد: لازم است مسئولان محلی با طرف عراقی رایزنی‌های لازم را انجام دهند تا آنها نیز در جریان برنامه‌های توسعه‌ای قرار گرفته و همکاری لازم برای تکمیل زیرساخت‌ها صورت گیرد.

وی ادامه داد: همه اقدامات باید در قالب طرح جامع ساماندهی و توسعه مرز سومار دنبال شود و دستگاه‌های اجرایی از جمله آب منطقه‌ای و سایر مجموعه‌های مسئول در تکمیل این طرح همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: فعال شدن مرز سومار علاوه بر تسهیل تردد زائران، موجب رونق اقتصادی و توسعه مناطق مرزی به‌ویژه شهرستان گیلان‌غرب خواهد شد و فشار تردد از سایر مرزهای استان نیز کاهش می‌یابد.