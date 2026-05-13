به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در بازدید معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق از عملیات اجرایی پروژه نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی پابند در شهرستان خدابنده، با اشاره به عقب‌ماندگی این طرح از زمان‌بندی اولیه، افزود: این پروژه قرار بود در مدت ۱۵ ماه تکمیل شود، اما به دلایل مختلف با تاخیر مواجه شده است.

وی با بیان اینکه تلاش می‌شود این عقب‌ماندگی با همکاری‌های ملی و استانی جبران شود، افزود: بهره‌برداری از این نیروگاه می‌تواند به صورت مرحله‌ای انجام شود و لازم نیست برای ورود همه ظرفیت پروژه به مدار تا پایان کامل طرح منتظر بمانیم.

استاندار زنجان با تاکید بر اهمیت حصارکشی و تکمیل زیرساخت‌های اجرایی این پروژه، تصریح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و فصل کاری، سرعت‌بخشی به عملیات اجرایی طرح از اولویت‌های اصلی است.

صادقی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی خورشیدی، گفت: تاکنون حدود یک‌هزار و ۸۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی تخصیص داده شده و در حال حاضر حدود ۲ هزار مگاوات تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد همچنین برای ۴۱۷ مگاوات مجوز صادر شده است.

وی ادامه داد: در سطح استان ۵۳۶ مگاوات نیروگاه دولتی در حال احداث داریم که ۵۰۰ مگاوات آن مربوط به همین مجموعه است، ۱۱۱ مگاوات توسط بخش خصوصی و ۱۷۵ مگاوات نیز توسط ساتبا دنبال می‌شود.

استاندار زنجان همچنین از توافق برای تجهیز مدارس استان به انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: این اقدام برای نخستین بار در استان اجرا می‌شود و می‌تواند آغازگر استفاده گسترده‌تر از انرژی‌های تجدیدپذیر در مراکز آموزشی باشد.

صادقی با اشاره به وضعیت تولید و مصرف برق در استان، افزود: در زمان اوج مصرف، نیاز استان حدود ۷۰۰ مگاوات است، در حالیکه هم‌اکنون حدود یک‌هزار و ۱۰۰ مگاوات برق در استان تولید و مازاد آن وارد شبکه سراسری می‌شود.

وی، انرژی خورشیدی را پیشران توسعه دانست و تاکید کرد: زنجان در سطح ملی می‌تواند به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مطرح باشد که با بسیج همه ظرفیت‌های استان، زمینه جبران تأخیرهای موجود و تکمیل سریع‌تر پروژه فراهم می‌شود.

اعتبار ۳۶ همتی برای تکمیل نیروگاه خورشیدی پابند

نماینده مردم شهرستان خدابنده در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید، گفت: این پروژه، یکی از طرح‌های کلان ملی است که مصوبه آن برای اجرای طرح در شهرستان خدابنده ابلاغ شد.

احمد بیگدلی در ادامه با بیان اینکه قرار بود این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد، گفت: افزایش هزینه‌ها و تغییر شرایط موجب شد میزان برآوردها و اعتبارات پروژه با رشد مواجه شود.

نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این پروژه در زمان‌بندی و برآورد اولیه، با ۲۲ همت در نظر گرفته شده بود اما با گذر زمان و افزایش هزینه‌ها، اعتبار مورد نیاز به ۳۶ همت تغییر کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در تامین منابع این طرح، گفت: باید هر اقدام لازم در تامین ارز و اجرای پروژه انجام شود تا بتوانیم از ظرفیت منابع شرکت‌های داخلی و همچنین شرکت‌های خارجی در چارچوب تامین منابع استفاده کنیم.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در استان نیز احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت‌های بالا در دستور کار است و هر جا لازم باشد، پروژه‌های مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی در اولین فرصت به بهره‌برداری می‌رسد.

بیگدلی همچنین با اشاره به بزرگترین نیروگاه خورشیدی دولتی در خدابنده با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات، گفت: تسریع در اجرای پروژه و همچنین روند راضی کردن کشاورزان و ذی‌نفعان باید در دستور کار قرار گیرد تا پروژه به سرانجام برسد.