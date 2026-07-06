به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی صبح دوشنبه در بازدید از روند اجرای نیروگاه‌های خورشیدی روستاهای لیلتین و بنه‌احمد اظهار کرد: اجرای طرح‌های انرژی پاک علاوه بر افزایش تولید برق، در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار نقش مهمی دارد.

وی با اشاره به نیروگاه خورشیدی لیلتین افزود: این پروژه حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تأمین تجهیزات باقی‌مانده به‌زودی آماده بهره‌برداری خواهد شد.

فرماندار دیلم درباره نیروگاه بنه‌احمد نیز گفت: این طرح در مرحله تجهیز کارگاه و تکمیل زیرساخت‌های اولیه قرار دارد و مطابق برنامه زمان‌بندی در حال اجراست.

کاظمی با تأکید بر تسریع اجرای پروژه‌ها خاطرنشان کرد: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع، زمینه تکمیل و بهره‌برداری سریع‌تر این طرح‌ها را فراهم می‌کند.

در این بازدید، آخرین وضعیت اجرای پروژه‌ها و روند تأمین تجهیزات بررسی شد.