سکوی ساندا ووشو شهرستان مراغه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح سکوی ساندا ووشو شهرستان مراغه ظهر چهارشنبه با حضور جبرائیل منصور قربانی معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی ، عبدالعلی ابراهیمی رئیس هیئت ووشو آذربایجان شرقی، محمد گنجی نژاد رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان، ناصر قهرمان رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مراغه برگزار شد.

جبرائیل منصور قربانی در آیین افتتاح سکوی ساندا شهرستان مراغه با اشاره به ۳ شهید ورزشکار مراغه که در جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمد، افزود: جا دارد از همه زحمت کشان ورزش مراغه و در راس آن ناصر قهرمان رئیس اداره ورزش و جوانان این شهرستان در ارتقاء و توسعه ورزش از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.

معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی عنوان کرد: امروز شاهد افتتاح سکوی ساندا ووشو در این شهرستان هستیم که به نوبه خود چهارمین سکوی ساندا در سطح استان بوده و جزو اولین استان ها در کشور هستیم که این تعداد سکو را دارا هستیم.

گفتنی است، سکوی ساندای شهرستان مراغه با مبلغی بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال در ابعاد ۸ در ۸ متر مربع و تشک ایمنی ۱۲ در ۱۲ متر مربع در مجتمع ورزشی شهدای مراغه افتتاح شد.