۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

ارتقای دانش داوران و ساماندهی ساختار داوری ووشو یزد

یزد - مسئول کمیته داوران هیئت ووشو استان یزد با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح علمی داوران، ایجاد بانک اطلاعاتی داوران و ساماندهی وضعیت احکام داوری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن دهقانی در نشست مشترک با سرپرست هیئت ووشو استان با اشاره به ضرورت استانداردسازی فعالیت داوران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته داوران در سال جاری، ارتقای سطح علمی و مهارتی داوران از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی منظم و استاژهای تخصصی است.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق در حوزه داوری افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از داوران استان و ساماندهی وضعیت احکام داوری از جمله اقداماتی است که می‌تواند روند برنامه‌ریزی مسابقات و استفاده از ظرفیت داوران فعال استان را تسهیل کند.

مسئول کمیته داوران هیئت ووشو استان یزد با تأکید بر نقش داوران در سلامت مسابقات گفت: داوران شایسته، ضامن سلامت و اعتبار رقابت‌ها هستند و تلاش ما بر این است که با اجرای برنامه‌های جدید، ساختار داوری استان منسجم‌تر و کارآمدتر شود.

دهقانی همچنین بر لزوم بررسی وضعیت اعتبار احکام داوری تأکید کرد و گفت: لازم است روند به‌روزرسانی و تمدید احکام داوران با دقت بیشتری دنبال شود تا فعالیت داوران بر اساس ضوابط و مقررات انجام گیرد.

وی در پایان از پیشنهاد انتخاب «داور توانمند»، «داور برتر» و «داور برجسته» در پایان سال خبر داد و گفت: اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه ایجاد رقابت سازنده میان داوران و در نهایت ارتقای کیفیت داوری مسابقات را فراهم کند.

کد مطلب 6829966

