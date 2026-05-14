ارتقای دانش داوران و ساماندهی ساختار داوری ووشو یزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن دهقانی در نشست مشترک با سرپرست هیئت ووشو استان با اشاره به ضرورت استانداردسازی فعالیت داوران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کمیته داوران در سال جاری، ارتقای سطح علمی و مهارتی داوران از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی منظم و استاژهای تخصصی است.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق در حوزه داوری افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از داوران استان و ساماندهی وضعیت احکام داوری از جمله اقداماتی است که می‌تواند روند برنامه‌ریزی مسابقات و استفاده از ظرفیت داوران فعال استان را تسهیل کند.

مسئول کمیته داوران هیئت ووشو استان یزد با تأکید بر نقش داوران در سلامت مسابقات گفت: داوران شایسته، ضامن سلامت و اعتبار رقابت‌ها هستند و تلاش ما بر این است که با اجرای برنامه‌های جدید، ساختار داوری استان منسجم‌تر و کارآمدتر شود.

دهقانی همچنین بر لزوم بررسی وضعیت اعتبار احکام داوری تأکید کرد و گفت: لازم است روند به‌روزرسانی و تمدید احکام داوران با دقت بیشتری دنبال شود تا فعالیت داوران بر اساس ضوابط و مقررات انجام گیرد.

وی در پایان از پیشنهاد انتخاب «داور توانمند»، «داور برتر» و «داور برجسته» در پایان سال خبر داد و گفت: اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه ایجاد رقابت سازنده میان داوران و در نهایت ارتقای کیفیت داوری مسابقات را فراهم کند.