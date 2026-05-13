علت دپوی مواد اولیه پتروشیمی لرستان در حال بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در سخنانی، اظهار داشت: در پی وصول گزارشی مبنی بر دپوی مواد اولیه (پلی‌اتیلن) در پتروشیمی لرستان و انتشار خبر آن در شبکه‌های اجتماعی، حساسیت این موضوع به دادستان مرکز استان ابلاغ شد تا پیگیری‌های لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد.

وی گفت: در راستای اجرای این دستور، دادستان مرکز استان لرستان، پلیس امنیت اقتصادی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی مرتبط مکلف شد تا بلافاصله در محل مجتمع پتروشیمی لرستان حاضر شده و با انجام تحقیقات میدانی، صحت‌وسقم گزارش واصل شده در خصوص دپوی مواد اولیه را بررسی کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: بر اساس توضیحات اولیه مسئولان پتروشیمی لرستان که در بازدید میدانی ارائه شد، محصولات مذکور پیش‌ازاین در بورس کالا عرضه شده بودند، اما به دلیل عدم وجود خریدار، در انبار دپو شده و به گفته آن‌ها، این وضعیت مصداق احتکار تلقی نمی‌شود. باوجود این توضیحات، دادستان مرکز استان لرستان دستور رسیدگی عمیق‌تر و همچنین تسریع در فرایندهای فروش این محصولات در بورس و عرضه آن‌ها به بازار را صادر کرده است.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: این پرونده در حال حاضر تحت بررسی است تا مشخص شود آیا انبار مذکور مصداق بارز احتکار بوده است یا خیر و در صورت اثبات تخلف، ماهیت آن به‌عنوان تخلف اداری طبقه‌بندی می‌شود یا عنوان مجرمانه به خود می‌گیرد.

وی بیان داشت: جزئیات تکمیلی این پرونده پس از جمع‌بندی نهایی تحقیقات، از طریق روابط‌عمومی و رسانه دادگستری کل استان لرستان به اطلاع عموم خواهد رسید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، عنوان کرد: این اقدام دستگاه قضایی استان در راستای وظایف حمایتی خود از چرخه تولید، جلوگیری از هرگونه اخلال در نظام اقتصادی کشور و دفاع قاطع از حقوق مصرف‌کنندگان صورت‌گرفته است.