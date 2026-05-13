۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

دستگیری «صدام» این بار در سمنان؛ متهم از اراذل اوباش شناخته شده بود

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری متهمی با لقب صدام طی عملیات ضربتی در سمنان خبر داد و گفت: این متخلف از اراذل اوباش شناخته شده سمنان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان از دستگیری متخلفی با لقب صدام خبر داد و بیان کرد: این متهم ضمن ایجاد درگیری برای شهروندان مزاحمت ایجاد کرده بود.

وی با اشاره به اینکه صدام از اراذل اوباش شناخته شده سمنان بود، ادامه داد: متهم در مخفیگاه خود را پنهان کرده بود.

فرمانده انتظامی سمنان از شناسایی محل اختفا و انجام عملیات ضربتی برای دستگیری او خبر داد و اضافه کرد: در این مخفیگاه مقادیری مواد مخدر نیز کشف شده است.

عرب با تاکید به اینکه حفظ امنیت اولویت پلیس است، اظهار داشت: پرونده متهم تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی افزود: پلیس اجازه جولان که کسانی که امنیت شهروندان را به مخاطره بیاندازند نخواهد داد و با این گونه افراد مخل نظم و امنیت برخورد می شود.

