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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۱

دستگیری ۸ شرور و عامل ناامنی در عملیات ضربتی پلیس سمنان

دستگیری ۸ شرور و عامل ناامنی در عملیات ضربتی پلیس سمنان

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری هشت نفر از اراذل و اوباش و عاملان اخلال در نظم عمومی طی یک عملیات ضربتی طی ۲۴ ساعته در این شهرستان خبر داد و گفت: متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان اظهار داشت: مأموران پلیس شهرستان سمنان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و شناسایی دقیق عاملان ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی، طرح ضربتی و هماهنگی را برای دستگیری آنان اجرا کردند.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات که طی ۲۴ ساعت انجام شد، هشت نفر از اراذل و اوباش و عاملان ایجاد ناامنی در شهر سمنان شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سمنان با بیان اینکه این افراد با اقدامات خود موجب سلب آسایش و ایجاد نگرانی برای شهروندان شده بودند، یادآور شد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

عرب با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی اضافه کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه عربده کشی، شرارت و رفتارهای هنجار شکنانه مطابق قانون برخورد مقتدرانه خواهد شد.

کد مطلب 6939377

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