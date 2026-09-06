دستگیری ۸ شرور و عامل ناامنی در عملیات ضربتی پلیس سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان اظهار داشت: مأموران پلیس شهرستان سمنان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و شناسایی دقیق عاملان ایجاد ناامنی و اخلال در نظم عمومی، طرح ضربتی و هماهنگی را برای دستگیری آنان اجرا کردند.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات که طی ۲۴ ساعت انجام شد، هشت نفر از اراذل و اوباش و عاملان ایجاد ناامنی در شهر سمنان شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سمنان با بیان اینکه این افراد با اقدامات خود موجب سلب آسایش و ایجاد نگرانی برای شهروندان شده بودند، یادآور شد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

عرب با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی اضافه کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه عربده کشی، شرارت و رفتارهای هنجار شکنانه مطابق قانون برخورد مقتدرانه خواهد شد.