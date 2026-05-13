۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

هفته خوابگاه‌های علوم پزشکی برگزار می شود

هفته خوابگاه‌ها در وزارت بهداشت از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. شعار این هفته از سوی اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت بر محور بالندگی و آینده سازی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت شعار هفته خوابگاه‌ها را «خوابگاه بستر دوستی، بالندگی و آینده سازی» نام گذاری کرد.

بر این اساس در این بازه هفت روزه از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت ماه جاری برنامه‌های متنوعی در سطح خوابگاه‌های دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت در تلاش است تا فضای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم کشور را به محیطی مناسب برای زیست دانشجویان تبدیل کند و از در این مسیر از مشارکت دانشجویان نیز بهره می‌برد.

کد مطلب 6829066
زهره بال

