به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت شعار هفته خوابگاهها را «خوابگاه بستر دوستی، بالندگی و آینده سازی» نام گذاری کرد.
بر این اساس در این بازه هفت روزه از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت ماه جاری برنامههای متنوعی در سطح خوابگاههای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی برگزار خواهد شد.
اداره کل دانشجویی وزارت بهداشت در تلاش است تا فضای خوابگاههای دانشجویی دانشگاههای علوم کشور را به محیطی مناسب برای زیست دانشجویان تبدیل کند و از در این مسیر از مشارکت دانشجویان نیز بهره میبرد.
