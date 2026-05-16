آسیب دیدگی ۶۰ اثر تاریخی در جنگ تحمیلی سوم در تهران

احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارت‌های وارده به اماکن گردشگری و میراث فرهنگی کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: بر اساس منشور سازمان ملل و یونسکو، مجموعه‌های میراثی باید با نصب پرچم سپر آبی از حمله در امان باشند، اما متأسفانه در این دوره، حتی اماکنی که این علامت محافظت را داشتند، آسیب جدی دیدند و هیچ برخورد مؤثری با کشورهای متجاوز صورت نگرفت.

وی افزود: در کل کشور حدود ۱۶۰ اثر میراثی وجود دارد که از این میان ۶۰ اثر در تهران قرار دارند؛ این مجموعه‌ها شامل آثار ثبت جهانی مانند کاخ گلستان و آثار ثبت ملی و واجد ارزش هستند.

علوی تصریح کرد: برخی از این اماکن، مانند محل کار امیرکبیر در میدان بازار تهران، دچار تخریب صد درصد شده‌اند و آسیب‌های کاخ گلستان بیشتر ناشی از موج انفجار بوده و برخی دیگر بدون اصابت مستقیم آسیب دیده‌اند. هم‌اکنون ارزیابی دقیق خسارت‌ها توسط کارشناسان میراث فرهنگی در حال انجام است.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران درباره روند بازسازی این اماکن گفت: برخی از آثار که در اختیار مدیریت شهری بوده‌اند، فرآیند ترمیم آن‌ها آغاز شده و برای امسال نیز هزار میلیارد تومان اعتبار ویژه مرمت و بازسازی در نظر گرفته شده است.

علوی تأکید کرد : مرمت‌ها علاوه بر بازسازی آسیب‌های جنگ، شامل پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده سالانه میراث فرهنگی نیز خواهد بود تا حفظ و احیای اماکن تاریخی ادامه یابد.