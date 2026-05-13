سقوط مرگبار سمند در رودخانه فصلی محور بافق-یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید ساکی گفت: در ساعت ۴ و ۵۰ دقیقه صبح چهارشنبه در کیلومتر ۳۸ محور بافق به یزد یک دستگاه خودروی سمند بدلیل سرعت بالا، پس از برخورد به گاردریل کنار گذر، از جاده خارج و به داخل رودخانه فصلی سقوط می‌کند.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه، راننده خودروی سمند که به بیرون از خودرو پرتاب شده بود، در محل حادثه فوت می‌کند.

ساکی علت این حادثه را سرعت بالا و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده بیان کرد.

جانشین پلیس راه استان یزد در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه کامل به جلو، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند.