  1. استانها
  2. یزد
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

سقوط مرگبار سمند در رودخانه فصلی محور بافق-یزد

سقوط مرگبار سمند در رودخانه فصلی محور بافق-یزد

یزد - جانشین پلیس راه استان یزد گفت: راننده یک دستگاه خودروی سمند بر اثر سرعت زیاد و خستگی پس از برخورد با گاردریل و سقوط در رودخانه فصلی، جان باخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید ساکی گفت: در ساعت ۴ و ۵۰ دقیقه صبح چهارشنبه در کیلومتر ۳۸ محور بافق به یزد یک دستگاه خودروی سمند بدلیل سرعت بالا، پس از برخورد به گاردریل کنار گذر، از جاده خارج و به داخل رودخانه فصلی سقوط می‌کند.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه، راننده خودروی سمند که به بیرون از خودرو پرتاب شده بود، در محل حادثه فوت می‌کند.

ساکی علت این حادثه را سرعت بالا و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده بیان کرد.

جانشین پلیس راه استان یزد در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه کامل به جلو، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری کنند.

کد مطلب 6829084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه