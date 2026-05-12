سرهنگ حسین تقی خانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک سانحه مرگبار در آزادراه قزوین-زنجان خبر داد و اظهار کرد: متأسفانه حوالی ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه امروز، یک دستگاه سواری پراید که از سمت ابهر به مقصد قزوین در حال حرکت بود، در کیلومتر ۴۷ باند جنوبی آزادراه، در محدوده شهرستان تاکستان، به دلیل عدم توجه به جلو از مسیر خود خارج شد.
رئیس پلیس راه استان قزوین افزود: خودرو پس از خروج از مسیر، واژگون و روی سقف متوقف شد. در این حادثه، راننده ۴۰ ساله خودرو به دلیل شدت صدمات وارده، در دم جان خود را از دست داد.
سرهنگ تقیخانی با اشاره به بررسیهای کارشناسی صحنه تصادف تأکید کرد: در بازدید از محل حادثه، هیچگونه آثار انعکاسی یا ترمز پیش از تصادف مشاهده نشد. این موضوع نشان میدهد که راننده یا مشغول استفاده از تلفن همراه بوده و یا دچار خستگی و خوابآلودگی شده است؛ چرا که در صورت هوشیاری، قطعاً نسبت به خروج خودرو از مسیر واکنش نشان میداد.
وی با ابراز تأسف از تکرار چنین حوادثی خاطرنشان کرد: بارها تأکید کردهایم که رانندگی نیازمند هوشیاری کامل است و هرگونه اقدام نظیر استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن یا رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی که تمرکز راننده را مختل کند، میتواند به بروز تصادف و تبعات جبرانناپذیر منجر شود.
رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان از رانندگان خواست تا با توجه کامل به جلو و پرهیز جدی از رفتارهای پرخطر، از وقوع اینگونه حوادث تلخ پیشگیری کنند.
