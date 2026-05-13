به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌اله عسگری،بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار پایتخت با عنوان «انصاف ۲» خبر داد و گفت: با مشارکت اصناف، بسیج اصناف و نیروهای نظارتی، عرصه بر گرانفروشان و سوداگران تنگ می‌شود.

عسگری با اعلام این خبر افزود: این طرح در کنار بازدیدهای عادی نظارتی، با حضور گسترده نیروهای اصناف، بسیج اصناف و دانشجویان اجرا می‌شود و افزایش‌های اخیر قیمت‌ها با نظارت میدانی قابل کنترل و مدیریت است.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی، تصریح کرد: با پشتیبانی از تأمین و افزایش موجودی کالا در بازار، امید می‌رود به زودی ثبات بیشتری در بازار حاکم شود.

معاون اقتصادی استاندار تهران با یادآوری تجربه طرح «انصاف یک» و رفع نواقص آن، تأکید کرد: از امروز «انصاف دو» با قوت بیشتر در میدان اجرا می‌شود.

عسگری در پایان از شهروندان خواست موارد تخلف از جمله احتکار، گرانفروشی و کم‌فروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند و خاطرنشان کرد: نظارت فقط بر عهده اصناف نیست و مشارکت مردمی، رمز موفقیت بیش از پیش این طرح خواهد بود.