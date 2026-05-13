۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

معاون استاندار تهران: عرصه بر گرانفروشان تنگ می‌شود

تهران- معاون اقتصادی استاندار تهران از اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار پایتخت با عنوان «انصاف ۲» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌اله عسگری،بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار پایتخت با عنوان «انصاف ۲» خبر داد و گفت: با مشارکت اصناف، بسیج اصناف و نیروهای نظارتی، عرصه بر گرانفروشان و سوداگران تنگ می‌شود.

عسگری با اعلام این خبر افزود: این طرح در کنار بازدیدهای عادی نظارتی، با حضور گسترده نیروهای اصناف، بسیج اصناف و دانشجویان اجرا می‌شود و افزایش‌های اخیر قیمت‌ها با نظارت میدانی قابل کنترل و مدیریت است.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌هایی نظیر جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی، تصریح کرد: با پشتیبانی از تأمین و افزایش موجودی کالا در بازار، امید می‌رود به زودی ثبات بیشتری در بازار حاکم شود.

معاون اقتصادی استاندار تهران با یادآوری تجربه طرح «انصاف یک» و رفع نواقص آن، تأکید کرد: از امروز «انصاف دو» با قوت بیشتر در میدان اجرا می‌شود.

عسگری در پایان از شهروندان خواست موارد تخلف از جمله احتکار، گرانفروشی و کم‌فروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند و خاطرنشان کرد: نظارت فقط بر عهده اصناف نیست و مشارکت مردمی، رمز موفقیت بیش از پیش این طرح خواهد بود.

کد مطلب 6829101

