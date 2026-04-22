ثبات بازار کالاهای اساسی در تهران؛خوداتکایی ۸۵درصدی در محصولات کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، روز چهارشنبه در تشریح اقدامات انجامشده در حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر بازار کالاهای اساسی گفت که این اقدامات در سه محور اصلی دنبال شده است: تأمین بهموقع کالا، توزیع هدفمند و نظارتهای میدانی.
به گفته آقای برادری، نتیجه این تلاشها حاکم شدن آرامش در بازار بوده و مردم افزایش قیمتی را تجربه نکردهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تأکید کرد که کالاهای اساسی از طریق شبکههای رسمی شامل فروشگاههای زنجیرهای، سوپرمارکتها، بنکداریها، سازمان میادین و مباشران شهرستانها به بازار عرضه شده و در همه این بخشها وفور کالا وجود داشته است.
او افزود که توزیع به صورت محلهمحور انجام شده تا مردم بدون نیاز به مراجعه به فروشگاههای بزرگ، مایحتاج خود را از محل زندگی تهیه کنند.
برادری با اشاره به اقدامات نظارتی گفت که طرح «انصاف» اجرا شده و کانکسهای بازرسی در نقاط مختلف شهر مستقر گردیده است. این اقدام با همکاری اتاق اصناف، سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده و به گفته او، مردم آرامش بیشتری را در حوزه تأمین کالاهای اساسی احساس کردهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در مورد وضعیت تولید داخلی تصریح کرد که بیش از ۸۵ درصد کالاهای کشاورزی در داخل تولید میشود و ضریب خوداتکایی کشور در این حوزه بالای ۸۵ درصد است.
به گفته او، در شرایط فعلی حتی از ذخایر استراتژیک شامل مرغ منجمد، گوشت منجمد و سایر اقلام استفاده نشده و این ذخایر دستنخورده باقی مانده است.
آقای برادری افزود که نیاز روزانه استان تهران به گوشت در شرایط عادی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن است و روزانه بیش از شش هزار رأس دام سبک و حدود ۸۰۰ رأس دام سنگین در تهران کشتار میشود که نیاز مذکور را پوشش میدهد.
او در پایان گفت که طرح نظارتی «انصاف» از روز گذشته (۳۱ فروردین) مجدداً آغاز شده و تمام اکیپهای نظارتی در سطح شهر مستقر شدهاند تا با هرگونه گرانفروشی و افزایش بیضابطه قیمت برخورد جدی کنند.
نظر شما