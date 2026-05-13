۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

رونمایی از سامانه تسریع رسیدگی به شکایات گران‌فروشی

وزیر دادگستری با حضور در بین مردم از آغاز به کار سامانه تسریع رسیدگی به شکایات گران‌فروشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامه‌های دولت برای تشدید نظارت بر بازار و مقابله با گران‌فروشی، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در میان مردم، پای صحبت‌ها و دغدغه‌های شهروندان درباره مسائل معیشتی و تخلفات احتمالی در بازار نشستند.

این حضور میدانی به نمایندگی از رئیس‌جمهور و با هدف تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم و بررسی میدانی مشکلات بازار انجام شد. در این میز خدمت، شهروندان به بیان گلایه‌ها و مطالبات خود از جمله موضوع افزایش قیمت برخی کالاها به‌ویژه نان، نحوه نظارت بر بازار و روند رسیدگی به شکایات پرداختند.

در حاشیه این حضور مردمی، سامانه‌ای برای تسریع در ثبت و رسیدگی به شکایات گران‌فروشی رونمایی شد؛ سامانه‌ای که با هدف تسهیل مشارکت مردم در گزارش تخلفات و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها طراحی شده است.

وزیر دادگستری در این بازدید با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با گران‌فروشی و تخلفات اقتصادی گفت: دولت مصمم است با تقویت نظارت‌ها و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی، از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کند.

علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز با اشاره به اهمیت نظارت مردمی در کنترل بازار اظهار کرد: با توجه به محدودیت نیروهای بازرسی، مشارکت مردم در گزارش تخلفات می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی سریع گران‌فروشی‌ها و تسریع رسیدگی به آنها داشته باشد.

در این میز خدمت، شهروندان همچنین خواستار استمرار حضور میدانی مسئولان و شنیدن مستقیم صدای مردم شدند؛ موضوعی که مسئولان نیز بر تداوم آن برای بهبود روند نظارت و رسیدگی به مشکلات تأکید کردند.

