به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برنامههای دولت برای تشدید نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری و علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در میان مردم، پای صحبتها و دغدغههای شهروندان درباره مسائل معیشتی و تخلفات احتمالی در بازار نشستند.
این حضور میدانی به نمایندگی از رئیسجمهور و با هدف تقویت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم و بررسی میدانی مشکلات بازار انجام شد. در این میز خدمت، شهروندان به بیان گلایهها و مطالبات خود از جمله موضوع افزایش قیمت برخی کالاها بهویژه نان، نحوه نظارت بر بازار و روند رسیدگی به شکایات پرداختند.
در حاشیه این حضور مردمی، سامانهای برای تسریع در ثبت و رسیدگی به شکایات گرانفروشی رونمایی شد؛ سامانهای که با هدف تسهیل مشارکت مردم در گزارش تخلفات و افزایش سرعت رسیدگی به پروندهها طراحی شده است.
وزیر دادگستری در این بازدید با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با گرانفروشی و تخلفات اقتصادی گفت: دولت مصمم است با تقویت نظارتها و استفاده از ظرفیت گزارشهای مردمی، از حقوق مصرفکنندگان صیانت کند.
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز با اشاره به اهمیت نظارت مردمی در کنترل بازار اظهار کرد: با توجه به محدودیت نیروهای بازرسی، مشارکت مردم در گزارش تخلفات میتواند نقش مؤثری در شناسایی سریع گرانفروشیها و تسریع رسیدگی به آنها داشته باشد.
در این میز خدمت، شهروندان همچنین خواستار استمرار حضور میدانی مسئولان و شنیدن مستقیم صدای مردم شدند؛ موضوعی که مسئولان نیز بر تداوم آن برای بهبود روند نظارت و رسیدگی به مشکلات تأکید کردند.
