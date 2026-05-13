ثبت حضور گربه پالاس برای نخستین بار در زبرخان 

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شیرمحمدی اظهار کرد: مامورین حفاظت محیط زیست شهرستان زبرخان در جریان ماموریت پایش منطقه حفاظت‌ شده بینالود در حوزه استحفاظی این شهرستان در منطقه شهر درود برای نخستین بار موفق به مشاهده و تصویربرداری از یک قلاده گربه پالاس شدند؛ رویدادی که بار دیگر اهمیت این زیستگاه را در حفاظت از گونه‌های ارزشمند و حیاتی نشان می‌دهد.

سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست زبرخان بیان کرد: مناطق حفاظت ‌شده بینالود به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های گربه پالاس در استان شناخته می‌شود.

وی افزود: این گونه در گذشته نیز در شهرستان زبرخان به دفعات مشاهده و گزارش شده بود اما تصویربرداری از آن برای نخستین بار در این منطقه ثبت شد و تکرار مشاهده این گربه نادر در این منطقه نیز بیانگر شرایط مطلوب زیستگاه و احتمال افزایش جمعیت گونه کمیاب در این محدوده است.

شیرمحمدی بیان کرد: مشاهده مجدد این گونه ارزشمند جانوری، نشانه‌ای از آرامش و فراهم بودن شرایط لازم برای حضور و تداوم حیات این گونه با ارزش است؛ موضوعی که در نتیجه تلاش‌های مداوم محیط‌بانان و حفاظت مؤثر مناطق حاصل می‌شود.