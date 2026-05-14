خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت می‌توانید با شماره ۲۴۰ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ مهران مدیری

این هفته خبر جدیدی از سریال «مرد سه هزار چهره» مهران مدیری منتشر شد درباره شروع فیلمبرداری دوباره این پروژه که پیش از این چند قسمتی از آن جلوی دوربین رفته بود. سریال «مرد سه‌هزار چهره» قرار بود در نوروز روی آنتن برود که با جنگ رمضان و تغییر کنداکتور تلویزیون در نوروز عملا ساخت پروژه هم تا جایی متوقف شد.

این دومین سریال مهران مدیری پس از سال ها برای تلویزیون است که کنجکاوی بسیاری از هوادارانش را هم برانگیخته است. هرچند سریال قبلی او «شیش ماهه» نتوانست انتظارات را برآورده کند و ناامید کننده پیش رفت. با این حال هنوز بسیاری منتظر هستند تا ببینند مجموعه جدید کمدی ساز مطرح تلویزیون چقدر به روز و مفرح و طناز است.

به ویژه که «مرد سه هزار چهره» فصل سوم سریالی است که خاطره فانتزی بکر و خلاقانه آن هنوز برای مردم زنده است. «مرد هزار چهره» داستان موقعیت های اشتباهی مسعود شصتچی بود که مهران مدیری سال گذشته در یک کنسرت این کاراکتر را شبیه به پدرش دانست.

او در جمله کوتاهی درباره این کاراکتر که حالا نامش برای خیلی ها مشهور است، عنوان کرده بود: «در واقع من پدرم را بازی کردم، پدرم همین مسعود شصت چی بود. آرام، محترم، شریف و به شدت مظلوم.»

هنوز معلوم نیست این سریال برای پخش در چه زمانی در نظر گرفته شده است و فعلا تولید دوباره اثر به جریان افتاده است. سریالی که باید دید دوباره نام مهران مدیری را به عنوان سلطان کمدی سازی مطرح خواهد کرد و می تواند امیدهای دوباره ای را به سوی او برانگیزد یا خیر.

حاشیه هفته؛ صحبت های مجری پاورقی

محمدرضا شهبازی مجری برنامه «پاورقی» است که تلاش دارد در هر قسمت از این برنامه که بیشتر یک طنز سیاسی است تناقض‌های رفتاری برخی جریان‌های سیاسی و به ویژه طیف ایرانیان خارج از کشور را به چالش بکشد.

او این هفته هم توئیت یکی از مجریان اینترنشنال را خواند و درباره اینترنت و مسترکارت در سوریه و افغانستان شوخی کرد. شوخی او البته به مذاق خیلی ها خوش نیامد و با انتقاد مواجه شد.

روزنامه خراسان در یادداشتی این چنین نوشت: «در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه زیر فشار اقتصادی، روانی و محدودیت‌های گسترده ناشی از جنگ قرار دارد، عده‌ای در رسانه رسمی کشور هنوز تصور می‌کنند تحقیر مردم یعنی «شوخی»، نمک پاشیدن روی زخم یعنی «بانمکی» و عصبانی کردن افکار عمومی یعنی «جسارت رسانه‌ای». این جنس حرف‌ها دقیقاً همان خوراکی است که رسانه‌های معاند برای ساختن تصویر «بی‌تفاوتی حاکمیت نسبت به مردم» نیاز دارند. عملاً بعضی برنامه‌های صداوسیما تبدیل شده‌اند به کارخانه رایگان محتوا و سوژه برای اینترنشنال و رسانه‌های ضدایرانی.»

شهبازی در قسمت بعدی «پاورقی» تلاش کرد به انتقاداتی که در این یکی دو روز در صفحات مجازی و رسمی مطرح شده بود، پاسخ دهد. او با اشاره به همان توئیت مجری اینترنشنال درباره اینترنت بیان کرد که «ما آنجا گفتیم که مگر مسترکارت یا اینترنت افغانستان و سوریه، یا خیلی کشورهای دیگری که در خیلی مسائل دیگر نسبت به ایران اوضاع اسف‌باری دارند، آن کشورها را بالاتر از ایران می‌برد؟ گفتیم مهم‌ترین و واضح‌ترین دلیل اینکه این‌گونه نیست، خود شما هستید که ذوق می‌کنید اما حاضر نیستید الان بروید افغانستان، سوریه یا لیبی زندگی کنید. شاید آنجا اینترنت آزاد باشد، مسترکارت باشد و هزار امکان دیگر هم وجود داشته باشد، اما شما حاضر نیستید آنجا زندگی کنید، چون هزار بدبختی دیگر دارد.»

شهبازی ویدئوهایی هم از برنامه های قبلی نشان داد که به حق استفاده از اینترنت در کشور پرداخته اند و در ادامه بیان کرد: وقتی پای کسانی وسط می‌آید که می‌خواهند از یک امکان کوچک در یک کشور دیگر استفاده کنند تا آن را بکوبند توی سر ایران و ایرانی و ایران و ایرانی را تحقیر کنند، آن وقت حرف فرق می‌کند.

نکته هفته؛ آمار عجیب نظرسنجی‌ها

تا چندی پیش نظرسنجی های صداوسیما از طرف مرکز تحقیقات صداوسیما ارائه می شد. محسن شاکری نژاد رئیس مرکز تحقیقات در مصاحبه ها یا در گفتگو با شبکه خبر هر از گاهی آماری از شبکه ها و برنامه های پربیننده را اعلام می کرد و برای خبرنگار هم موثق بود که این آمار از طرف خود مرکز اعلام شده است. با این حال چندی است که شبکه ها و مراکز مختلف هم اقدام به انتشار نظرسنجی ها می کنند.

برخی از این نظرسنجی ها صرفا برای تیتر شدن از عناوین پربیننده و محبوب ترین و قیدهای این چنینی استفاده می کند اما در متن خبر با دیگر برنامه ها مقایسه نشده اند تا بتوانید بفهمید برنامه یا سریال مذکور با چه درصد و براساس چه مقیاسی یا با چه مخاطبی سنجیده شده است.

برخی از این آثار صرفا به اعتبار تلوبیون به عنوان پربیننده ترین ها معرفی می شوند. هرچند تلوبیون در چند سال اخیر متر و معیار خوبی را برای مخاطب فراهم کرده است. اما در جایی که مثلا دیگر برنامه ها و سریال ها در خود تلوبیون از آمار بالاتری برخوردارند، عجیب است که شبکه ها و روابط عمومی ها صرفا با اعلام رقم پروژه خودشان آن اثر را به عنوان پربیننده ترین اعلام می کنند.

پیشنهاد هفته؛ سریال خارجی

سریال چهار قسمتی «نوجوانی» این هفته توانست در مراسم بفتا تاریخ‌ساز شده و با کسب چهار جایزه، در بیشترین تعداد برد یک سریال در مراسم اصلی بفتا رکوردشکنی کند.

داستان «نوجوانی» می تواند برای همه خانواده های ایرانی که این روزها درگیر چالش های فرزندانشان با اینترنت هستند مهم باشد. فشار شبکه‌های اجتماعی و بحران بلوغ در عصر اینترنت مولفه های اصلی این سریال هستند که به دور از رنگ و لعاب سریال های ملودرام پلتفرم ها یک راست سراغ اصل قصه می رود.

داستان درباره نوجوانی است که متهم به قتلی هولناک می‌شود و این ماجرا را نه از زاویه یک اثر جنایی سرگرم کننده که از زاویه ای روان شناختی بررسی می کند. از این حیث پیشنهاد می شود که به بهانه کسب جوایز این سریال در بفتا پدر و مادرها آخر هفته خود را با این سریال بگذرانند.