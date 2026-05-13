دستگیری مدیر یک شرکت به اتهام فرار مالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان لطیفی، معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان البرز، امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، از شناسایی و دستگیری مدیرعامل یک شرکت متخلف به اتهام فرار مالیاتی ۱۵ میلیارد ریالی خبر داد.

وی در ادامه با تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: در پی ارجاع یک فقره پرونده اقتصادی به پلیس امنیت اقتصادی استان، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت. پس از احراز جرم فرار مالیاتی به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال، مأموران با انجام اقدامات فنی و تخصصی و هماهنگی با مرجع قضائی، مدیرعامل شرکت را به این پلیس هدایت و پس از تشکیل پرونده، وی را روانه دادسرا کردند.

سرهنگ لطیفی در پایان با تأکید بر رصد هوشمندانه فعالیت‌های اقتصادی توسط پلیس، خاطرنشان کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی کشور قاطعانه مقابله خواهند کرد.