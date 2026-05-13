به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی مازندرانی عصر چهارشنبه به همراه هیئتی از فرماندهان انتظامی، با حضور در منزل شهید «سید امیرحسین مهدوی درواری» از شهدای آگاهی فراجا در شهرستان ساری، ضمن دیدار با خانواده معظم این شهید، مقام والای او را گرامی داشت و شهادت وی را تقابل ایمان با جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی توصیف کرد.

وی افزود: اگر امروز مردم در بسیاری از نقاط کشور با خیال آسوده زندگی می‌کنند، مدیون رشادت‌های شهدایی مثل شهید مهدوی و خانواده‌های صبور آنها هستیم.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران با تأکید بر اینکه وظیفه ما فقط گفتن نام شهدا نیست، تصریح کرد: روایت‌گری و تبیین شهادت آن‌ها در برابر فتنه‌های آمریکایی‑صهیونی، رسالت اصلی ماست.

حسینی مازندرانی جایگاه خانواده شهدا را همتراز مقام خود شهید دانست و گفت: آنها با نثار عزیزترین سرمایه خود، امنیت و اقتدار کشور را رقم زدند. تکریم خانواده شهدا، تداوم راه شهادت و مشت محکمی بر دهان دشمنان به‌ویژه آمریکا و صهیونیسم است.

وی ولایتمداری ملت ایران را رمز عبور از تمامی توطئه‌های آمریکا و صهیونیسم برشمرد و خاطرنشان کرد: شهدای امنیت ثابت کردند که اطاعت از ولایت فقیه، از اصول والای نیروهای مسلح است. ملت ولایتمدار ایران با تبعیت از رهبری، اجازه نمی‌دهد دشمنان ذره‌ای از امنیت کشور را مخدوش کنند.

در این دیدار، پدر و مادر شهید سید امیرحسین مهدوی درواری نیز خاطراتی از فرزند خود بازگو کردند. گفتنی است این شهید والامقام متولد ۱۵ بهمن ۱۳۷۹ بوده و در دهم اسفند ۱۴۰۴ در آگاهی فراجا تهران به شهادت رسیده است.