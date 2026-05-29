آیت الله دژکام: القای ذهنیت غلط، ابزار دشمن علیه اعتماد عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف اله دژکام در خطبههای نماز جمعه شیراز با اشاره به برخی برداشتهای نادرست درباره دسترسیپذیری مسئولان اظهار کرد: در مقاطعی تلاش شده این ذهنیت در جامعه ایجاد شود که مسئولان در دسترس مردم نیستند، در حالی که این موضوع صحت ندارد و بسیاری از مدیران و روحانیت در طول هفته در مساجد، محافل مردمی و دیدارهای عمومی حضور فعال دارند.
وی با بیان اینکه نماز جمعه جای طرح مسائل شخصی و مراجعات اداری نیست، افزود: خطبههای نماز جمعه همانند عبادت نماز دارای حرمت و جایگاه ویژه است و باید با آرامش، تمرکز و توجه کامل مورد استفاده قرار گیرد و هرگونه مراجعه شخصی یا طرح مسائل فردی باید در زمان مناسب و از مسیرهای تعریفشده انجام شود.
ضرورت اصلاح برخی نگاههای غلط اجتماعی
نماینده ولی فقیه در فارس با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی نگاههای غلط اجتماعی ادامه داد: جامعه دینی باید بر پایه اخلاق، صمیمیت، همدلی و اعتماد متقابل شکل بگیرد و نباید اجازه داد برخی القائات رسانهای یا تبلیغات دشمنان، فضای ذهنی مردم را نسبت به واقعیتهای موجود مخدوش کند.
آیتالله دژکام تصریح کرد: در جامعه اسلامی نیروهای دلسوز، متعهد و فراوانی در حال خدمت به مردم هستند و نباید با برجستهسازی برخی مشکلات، این حقیقت نادیده گرفته شود یا احساس ناامیدی در جامعه تقویت شود.
وی با اشاره به ضرورت همکاری عمومی برای حل مشکلات افزود: حل مسائل کشور نیازمند همافزایی مردم و مسئولان است و هر فرد در جایگاه خود میتواند در مسیر خدمت به جامعه نقشآفرینی کند.
امام جمعه شیراز در ادامه خطبهها با اشاره به فرارسیدن ایام عید غدیر خم اظهار کرد: عید غدیر از بزرگترین اعیاد اسلامی و روز اکمال دین و اتمام نعمت الهی است که در آن، ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) به عنوان استمرار مسیر هدایت پیامبر اکرم (ص) به صراحت اعلام شد.
آیتالله دژکام با استناد به آیه سوم سوره مائده افزود: روز غدیر روزی است که خداوند با اعلام ولایت، دین اسلام را کامل و مسیر هدایت بشریت را تا قیامت تثبیت کرد و دشمنان اسلام را نسبت به نفوذ در صفوف مؤمنان ناامید ساخت.
وی تأکید کرد: بر اساس معارف دینی، ولایت محور اصلی استمرار دین است و بدون آن، نظام دینی معنا و کارکرد کامل خود را از دست میدهد. به همین دلیل، مسئله امامت و ولایت در تاریخ اسلام جایگاه بنیادین دارد.
پیوند عید غدیر با جریان مقاومت و انقلاب اسلامی
نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به پیوند عید غدیر با جریان مقاومت و انقلاب اسلامی گفت: ولایت فقیه در عصر غیبت، امتداد همان خط ولایت الهی و غدیر است و نظام جمهوری اسلامی بر همین اساس شکل گرفته و استمرار یافته است.
آیتالله دژکام افزود: همانگونه که در روز غدیر مسیر هدایت برای امت اسلامی تثبیت شد، امروز نیز تداوم این مسیر در قالب ولایت فقیه و رهبری دینی جامعه ادامه دارد.
وی با اشاره به تقارن برخی مناسبتها و شرایط روز جامعه اظهار کرد: ملت ایران همواره در مسیر ولایت و آرمانهای الهی ثابتقدم بوده و این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت.
امام جمعه شیراز همچنین با دعوت از مردم برای حضور گسترده در برنامههای عید غدیر خم در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) گفت: حضور پرشور مردم در این مراسمها نماد عشق به اهلبیت (ع)، وحدت اجتماعی و پایبندی به ارزشهای دینی است.
لزوم مشارکت گسترده در برگزاری جشنهای عید غدیر
آیتالله دژکام با اشاره به برنامههای مردمی و خیرخواهانه در ایام عید غدیر افزود: اقداماتی همچون اطعام نیازمندان، توزیع بستههای معیشتی و کمکهای مردمی در این ایام جلوهای از فرهنگ ایثار و همدلی در جامعه اسلامی است.
وی در پایان تأکید کرد: مشارکت گسترده مردم در این برنامهها علاوه بر تقویت روحیه همدلی، پیام روشنی به دشمنان انقلاب اسلامی مبنی بر انسجام، ایمان و پایداری ملت ایران خواهد بود.
