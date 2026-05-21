۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵

استقامت در مسیر انقلاب، برکات الهی را به همراه دارد

خرامه- نماینده ولی فقیه در فارس گفت: ملت ایران با ایستادگی در مسیر انقلاب اسلامی و تحمل سختی‌ها، نشان داده‌اند که استقامت در راه خدا زمینه‌ساز نزول برکات الهی و شکست دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله دژکام شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت شهیدان «سلیمی جابری» و «جوادی‌نیا» در شهر خرامه، با اشاره به سختی‌های معیشتی و خشکسالی در کشور گفت: ملت ایران در میدان‌های مختلف امتحان الهی، از مقاومت در برابر تهدیدها تا تحمل مشکلات اقتصادی، سربلند بوده‌اند و با استقامت، از این شرایط نیز عبور خواهند کرد.

وی با گرامی‌داشت یاد شهدای خدمت و سید ابراهیم رئیسی افزود: مردم ایران در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی نشان داده‌اند که پای آرمان‌های انقلاب و ولایت ایستاده‌اند و این حضور و وفاداری سرمایه اصلی نظام اسلامی است.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه امتحان الهی ویژه مؤمنان است، اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم مؤمنان را با ترس، گرسنگی، مشکلات اقتصادی و از دست دادن عزیزان آزمایش می‌کند و ملت ایران در این عرصه‌ها کارنامه قابل قبولی داشته‌اند.

آیت الله دژکام با اشاره به تهدیدهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی گفت: ملت ایران در برابر قدرت‌های جهانی نشان دادند که اهل عقب‌نشینی و ترس نیستند و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، ایستادگی ملت موجب شکست دشمن در محاسبات شده است.

وی همچنین به مشکلات اقتصادی و گرانی اشاره کرد و افزود: سختی‌های معیشتی بخشی از آزمون الهی است و مسئولان باید برای کاهش فشار بر مردم تلاش کنند، اما مردم نیز با صبر و همدلی می‌توانند از این شرایط عبور کنند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با تجلیل از خانواده‌های شهدا تصریح کرد: پدران، مادران و همسران شهدا با صبر و استقامت، راه حضرت زینب (س) را ادامه می‌دهند و این ایستادگی نزد خداوند دارای اجر عظیم است.

آیت الله دژکام با اشاره به خشکسالی‌های اخیر در فارس و شهرستان خرامه گفت: حل مشکلات کم‌آبی علاوه بر پیگیری مسئولان، نیازمند بازگشت به مسیر بندگی و استقامت در راه الهی است و خداوند وعده داده که در صورت پایداری مؤمنان، برکات آسمانی نازل خواهد شد.

وی تأکید کرد: ملت ایران در حوادث مختلف ثابت کرده‌اند که در مسیر انقلاب اسلامی و ولایت باقی خواهند ماند و این ایستادگی، عزت دنیا و آخرت را برای آنان به همراه دارد.

