۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹

آشوری: ستاد ملی میناب تشکیل می‌شود

میناب-استاندار هرمزگان با گرامیداشت یاد شهدای میناب، از تشکیل «ستاد ملی میناب» با تدبیر وزیر آموزش و پرورش و همکاری وزرای مرتبط خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین کلنگ‌زنی دو مدرسه در شهرستان میناب، ضمن خیرمقدم به وزیر آموزش و پرورش و خیرین حاضر از جمله «موسی گونش» از کشور ترکیه، اظهار داشت: قرار است در این حرکت عظیم فرهنگی و تمدنی که در «کربلای میناب» شکل می‌گیرد، هم مدرسه‌ای بسازیم که یادآور ایثار شهدا باشد و هم با شکل‌گیری یک کار نمادین در مدرسه سابق، یادمان و موزه‌ای در آن احداث شود.

وی افزود: همچنین احداث یک مجتمع فرهنگی در گلزار شهدای میناب پیش‌بینی شده است تا این سه مکان، پیوستگی کاملی در موضوع شهدای میناب پیدا کنند.

استاندار هرمزگان با اشاره به تدبیر وزیر آموزش و پرورش و برخی وزرا تصریح کرد: با این هماهنگی‌ها، «ستاد ملی میناب» تشکیل خواهد شد و هدف این ستاد، ساماندهی حرکت‌های سخت‌افزاری و فرهنگی در این حوزه است. به تبع آن، ستاد استانی نیز شکل می‌گیرد.

کد مطلب 6829236

