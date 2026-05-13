وزیر آموزش و پرورش وارد هرمزگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه «علیرضا کاظمی» با استقبال رسمی محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان و نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، وارد شهر بندرعباس شد و بلافاصله راهی شهرستان میناب شد.

بازدید از مدرسه شجره طیبه که در حمله جنایتکارانه رژیم آمریکا مورد هدف قرار گرفت و تخریب شد و بیش از ۱۵۰ دانش‌آموز و معلم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند، اولین برنامه سفر وزیر آموزش و پرورش خواهد بود.

کاظمی در جریان این سفر، عملیات احداث دو مدرسه جدید را در محوطه مجتمع آموزشی شجره طیبه کلنگ‌زنی خواهد کرد.

شرکت در مراسم یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه و بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیگر برنامه‌های وزیر آموزش و پرورش در میناب اعلام شده است.

گزارش‌های تکمیلی متعاقباً منتشر می‌شود.