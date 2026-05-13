کاظمی: جنایت آمریکا در میناب سند مظلومیت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین کلنگ‌زنی دو مدرسه در شهرستان میناب، ضمن تسلیت و ادای احترام به شهدای این حادثه دردناک، اظهار داشت: آنچه در میناب اتفاق افتاد، واقعه‌ای بی‌نظیر و کم‌نظیر در تاریخ بشریت است. میناب به کربلای ایران تبدیل شده و این جنایت، سند حقانیت و مظلومیت ملت ما و سند جنایت آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی غاصب است.

وی افزود: مردم دنیا قطعاً انتقام این جنایت را خواهند گرفت و خداوند زمینه انتقام این خون‌ها را مهیا می‌کند. من از همه مسئولان استانی، به ویژه استاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس از جمله و نیز مردم همدل میناب که در این مصیبت یار و یاور بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

کاظمی با اشاره به ضرورت تبدیل این مصیبت بزرگ به یک حماسه ملی و بین‌المللی تصریح کرد: بزرگ‌ترین ضربه به دنیای استکبار، امروز مسئله میناب است. از رسانه‌ها که نقش بزرگی در انعکاس این فاجعه داشتند، قدردانی می‌کنم. خوشحالم که خیرین بزرگی از جمله آقایان شاه‌حسینی، هندویان و نیز موسی‌گونش از ترکیه، برای ساخت مدرسه در میناب اعلام آمادگی کرده‌اند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ورود آیت‌الله مروی تولیت آستان قدس رضوی به مسئله مدرسه میناب خاطرنشان کرد: ایشان در همان ساعات اولیه قول دادند ۸ مدرسه به نام شجره طیبه رضویه بسازند و یادمان شهدای میناب را به بزرگ‌ترین پایگاه فرهنگی کشور تبدیل کنند.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر عظمت حادثه میناب گفت: میناب امروز کربلای ایران است. این موضوع فراتر از ساخت یک یا دو مدرسه است و به گفتمان ملی و بین‌المللی ما تبدیل شده. ما حالا حالاها با دنیای استکبار کار داریم و انتقام این خون‌ها را خواهیم گرفت.

وی افزود: نگران نباشید؛ امروز موزه ملی «میناب» در میناب و در کاخ سعدآباد در حال شکل‌گیری است. موضوع میناب از ابعاد بین‌المللی و حقوقی در حال پیگیری بوده و به گفتمان فرهنگی در فضای رسانه‌ای جهان تبدیل می‌شود. این تیری است که دشمنان را به زانو درخواهد آورد.

کاظمی با بیان اینکه جنایت میناب سومین جنایت بزرگ آمریکا در تاریخ بشریت خواهد ماند، تأکید کرد: این صفحه سیاه تاریخ جنایات آمریکا تا ابد در حافظه تاریخی ملت‌ها باقی می‌ماند. نتیجه این جنایت، خروش حماسی، خشم جهانی و نفرتی شد که در قلب آزادگان جهان شکل گرفت.

وزیر آموزش و پرورش در پایان خطاب به مردم میناب گفت: ان‌شاءالله به زودی با پیروزی مسلمانان، شاهد انتقام خون این شهیدان مظلوم و دانش‌آموزان معصوم خواهیم بود. آموزش و پرورش محکم در کنار شماست و هیچ نگرانی از بابت مسائل آموزشی و تربیتی نداشته باشید. این قول را به شما می‌دهیم.