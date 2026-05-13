بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر فریدونکنار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبینسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی عصر چهارشنبه در سفری کاری به استان مازندران، از بندر فریدونکنار بازدید میدانی به عمل آورد.
تمرکز اصلی این بازدید، ارزیابی میدانی از آخرین وضعیت اسکلهها و روند پیشرفت پروژههای عمرانی در دست اجرای این بندر بود.
پس از گشت میدانی، یک نشست تخصصی با حضور مدیرعامل سازمان بنادر، مدیرکل بنادر مازندران و جمعی از مسئولان مرتبط برگزار شد.
در این جلسه، کیاکجوری مدیرعامل بنادر و دریانوردی مازندران تصویری کامل از عملکرد بنادر استان ارائه داد و با تأکید بر توان عملیاتی بندر فریدونکنار جزئیات فرآیندهای تخلیه و بارگیری کالا، ظرفیتهای موجود در عملیات بندری و میزان پیشرفت پروژههای زیرساختی را تشریح کرد.
همچنین شکیبینسب پای صحبت کارکنان بندر فریدونکنار نشست. در این دیدار بیواسطه، کارکنان به بیان دغدغههای شغلی، مشکلات عملیاتی و پیشنهادات خود برای بهبود عملکرد بندر پرداختند و مدیرعامل سازمان بنادر نیز قول پیگیری موارد مطرحشده را داد.
